Campagna: infezione da West Nile, il sindaco Biagio Luongo rassicura la popolazione

In merito alla notizia che vorrebbe un cittadino residente nel Comune di Campagna affetto da infezione da virus West Nile e attualmente in via di completa guarigione, il Sindaco di Campagna Biagio Luongo rassicura la popolazione e spiega come sia stato attivato tempestivamente un canale di comunicazione con l’ASL di Salerno.

La nota del sindaco

«Quest’ultima – dichiara il primo cittadino – ha fornito una serie di linee guida per prevenire la diffusione delle zanzare portatrici del virus». Luongo precisa anche che non esiste alcun pericolo di epidemia o pandemia trattandosi di casi sporadici e isolati.

«Tuttavia – fa sapere il Sindaco – sono state programmate per la prossima settimana due operazioni di disinfezione e sanificazione su tutto il territorio della città. Le date e le modalità di tali interventi saranno rese note non appena l’ASL sarà in grado di comunicarle ufficialmente».