Campagna: Giochi senza Frazioni. Tutto pronto per la tre giorni di divertimento e condivisione

È tutto pronto per la prima edizione di Giochi senza Frazioni un appuntamento che aspetta, ormai, solo un festoso e gradito pubblico per incitare tutti i partecipanti ad un gioco che coinvolge la comunità e che vede impegnate, oltre all’Amministrazione comunale, molte associazioni del territorio, sempre pronte a dare una mano e a collaborare per il bene della collettività.

L’iniziativa

Giochi senza Frazioni sarà un evento dedicato allo sport e alla condivisione che si svolgerà a partire dal 31 Maggio fino al 2 Giugno.

Un’occasione per ritrovarsi e sentirsi parte di un’unica grande comunità condividendo storia, tradizioni e progetti futuri di una Città ricca di opportunità.

Il programma

Venerdì 31 Maggio – Centro Storico, a partire dalle ore 17:00 – Corteo di apertura in rappresentanza di tutte le frazioni accompagnate da una banda di percussionisti. Sport inclusivo: Baskin – Piazza Teatro

Sabato 1 Giugno, presso il Campo Sportivo “Dony Rocco”, a partire dalle ore 16:00 – Cerimonia di Apertura. Inizio dei giochi per tutte le fasce d’età. (Postazione animazione per bambini under 6)

Domenica 2 Giugno, presso il Campo Sportivo “Dony Rocco”, a partire dalle ore 09:00 dimostrazione di vari sport riconosciuti dal CONI. Sport inclusivo: Sitting Volley. Giochi tra Frazioni. Bocce (Over 65)

L’organizzazione

L’organizzazione vanta la fattiva collaborazione e la disponibilità di Pro Loco Campagna, Puglietta Proles, Vivipuglietta, Asd Africa, Gruppo frazione Camaldoli, Associazione O.P.E.R.A.R.E., La Certis E.T.S., Associazione Il Ponte, Comitato San Francesco, Associazione Ignis, Comitato cittadino Il Centro Storico, Inter Club Campagna “Javier Zanetti”, Eureka Associazione Culturale Quadrivio APS, Comitato Pro Galdo, Smile, Comitato Mattinelle, Unanimus, Cooperativa Sociale “Fili d’erba”, Centro sociale polifunzionale INSIEME VERSO IL FUTURO, Mi girano le ruote APS, ODV AFCAD, Città di Campagna ETS, Comitato di Quartiere Castrullo-Difesa Maddalena Bassa-San Paolo, La Nova Gioventù, Le Nuove Armonie.