Campagna, controlli sugli animali: trovati animali detenuti in condizioni non idonee

Nella giornata di ieri, le Guardie Zoofile ANLC, durante un controllo a Campagna riguardante il randagismo e l’anagrafe canina, hanno rilevato numerose irregolarità. Hanno invitato i vari proprietari di cani a detenerli in maniera più consona, evitando l’uso della catena, in ambienti puliti, provvisti di acqua e cibo. Inoltre, hanno richiesto la registrazione degli animali presso la ASL di competenza entro cinque giorni, a norma di legge.

I controlli

In particolare, il proprietario, detentore o operatore di un animale da compagnia che non adempie all’obbligo di identificazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ciascun animale non identificato.

Durante il controllo, sono stati rinvenuti alcuni suini senza cibo e acqua, in ambienti ristretti che compromettevano le loro condizioni di deambulazione, in violazione del decreto relativo all’identificazione e registrazione dei suini. Le irregolarità sono state segnalate per iscritto al comando di polizia municipale e alla ASL per un intervento immediato.