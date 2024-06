Campagna, colonia estiva per 120 minori

L’amministrazione comunale guarda al territorio e propone per l’estate la colonia marina, una opportunità che è rivolta a circa 120 minori residenti di età compresa tra i 6 e i 12 anni. «Un deciso cambio di passo rispetto alle 30 unità di media degli scorsi anni», dice l’assessore delegato Giulia Montera.

Il progetto avrà la durata di 2 settimane nel periodo che va dall’ 8 al 20 luglio 2024 nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle 16:30

Modalità di adesione

La colonia è rivolta a minori appartenenti soprattutto a nuclei familiari con un reddito minimo-valore ISEE, risultante dall’attestazione ISEE 2024. Al termine dell’accoglimento delle istanze verrà stilata una graduatoria in base al valore ISEE più basso. In caso di pari importo del valore ISEE si darà priorità in ordine al numero dei componenti il nucleo familiare. Il modello di domanda può essere scaricato dal sito web del Comune all’indirizzo https://www.halleyweb.com/c065022_s/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=9692 oppure ritirarlo presso il Servizio Sociale del Comune negli orari d’ufficio dal lunedì al venerdì.

Tutte le ulteriori informazioni si possono richiedere al Responsabile del Servizio Sociale del Comune.