Campagna celebra Melchiorre Guerriero e un sogno diventa realtà

Dopo averlo riportato alla luce la sera dell’11 dicembre 2021, sabato 15 luglio 2023 la Città di Campagna celebra Melchiorre Guerriero. “Finalmente lo possiamo annunciare… il sogno sta per diventare realtà”, dicono gioiosi i volontari della locale Pro Loco. In collaborazione con il Comune di Campagna e la Pro Loco Campagna, infatti, il prossimo 15 luglio alle ore 18.30 nella sala “Gelsomino D’Ambrosio” è previsto un importante ed atteso convegno su Melchiorre Guerriero, incentrato sulla sua vita, sulle opere e sull’amore per Campagna.

L’appuntamento

Il convegno, che si preannuncia come un momento di grande importanza per la comunità locale, vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui il Sindaco di Campagna, il professor Biagio Luongo, Antonio Elefante per la Pro Loco Campagna, il Dottor Mario Maffey, discendente della famiglia Maffey che fu feudataria di Campagna, Diego Magliano, responsabile turistico del portale Pro Loco, e Carmine Granito, storico della Città di Campagna. La moderazione dell’evento sarà affidata a Cristian Viglione.

Durante il convegno, verranno approfonditi molti aspetti della figura di Melchiorre Guerriero, evidenziando la sua importanza e l’influenza che ha avuto sulla storia e sulla cultura della città. Saranno analizzate le sue opere e la sua dedizione a Campagna, mettendo in luce la sua passione e il suo impegno per la comunità.

Successivamente, alle ore 19.30, si svolgerà un momento molto atteso: la scoperta dell’effige di Melchiorre Guerriero in piazza Guerriero. Questo evento segna un momento significativo per la città, poiché l’effige rappresenta il riconoscimento ufficiale dell’importanza di Guerriero e della sua eredità per la comunità di Campagna.

Le finalità

La celebrazione di Melchiorre Guerriero è un’occasione per rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia di Campagna. La sua opera e il suo amore per la città continueranno ad ispirare e guidare le future generazioni, ricordando loro l’importanza di preservare e valorizzare la propria identità culturale.

L’intera comunità di Campagna è invitata a partecipare a questo evento emozionante e significativo, per celebrare insieme l’eredità di Melchiorre Guerriero e rafforzare il senso di appartenenza e orgoglio per la propria città. Sarà un momento di riflessione e di gioia, in cui la memoria di Guerriero sarà onorata e la sua influenza celebrata.