Cammina Natura 2026: in Campania due escursioni tra storia e paesaggio nel Cilento

Nel fine settimana di sabato 24 e domenica 25 ottobre la Campania ospita l’ottava edizione di Cammina Natura, la manifestazione nazionale organizzata dall’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) per promuovere la tutela della biodiversità, la fruizione sostenibile del territorio, le filiere dell’economia circolare e la conoscenza delle tradizioni locali. Con un programma che conta oltre 120 escursioni adatte a ogni fascia d’età diffuse in parchi, aree protette e boschi certificati di tutta la penisola, l’evento rappresenta un appuntamento chiave per valorizzare il patrimonio naturale e storico italiano, oltre a riaffermare il ruolo fondamentale delle Guide Ambientali Escursionistiche (GAE) nella tutela e nell’interpretazione del paesaggio.

La manifestazione vanta il patrocinio di istituzioni e associazioni di rilievo nazionale: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Uncem, Federparchi, Legambiente, Oltreterra, Pefc Italia, Touring Club Italiano, Wwf Italia, Associazione Italiana Turismo Responsabile e la media partnership di Rai Pubblica Utilità.

Le tappe in Campania lungo il Cammino delle Terre della Dieta Mediterranea

Per l’edizione di quest’anno, la Campania focalizza le sue attività nel territorio del Cilento attraverso due itinerari inseriti all’interno del Cammino delle Terre della Dieta Mediterranea.

La giornata di sabato 24 ottobre è dedicata all’escursione “Stato di Elea – 1° tappa del Cammino delle Terre della Dieta Mediterranea”, nei pressi di Ascea, un percorso che unisce il pregio naturalistico alla memoria storica e archeologica dell’antica polis magnogreca.

Domenica 25 ottobre si svolge il secondo appuntamento, intitolato “Casal Velino: dal porto alle vigne, lungo i percorsi del Cammino delle Terre della Dieta Mediterranea”. L’itinerario parte dal Porto di Marina di Casal Velino per snodarsi tra uliveti secolari e scorci panoramici sul mare, fino a raggiungere il centro storico collinare.

Il ruolo della guida ambientale escursionalistica nel turismo di prossimità

L’iniziativa vuole sottolineare il valore delle competenze professionali nell’accompagnamento in natura, sia come strumento di sicurezza per i partecipanti sia come fattore di promozione culturale e ambientale delle realtà locali.

“L’edizione 2026 sarà particolarmente importante per sottolineare l’importanza della figura professionale della Guida Ambientale Escursionistica e la relativa opera di divulgazione, interpretazione e promozione del territorio in tutte le sue accezioni, effettuata costantemente dagli oltre 3.500 professionisti associati ad Aigae” – dichiara Guglielmo Ruggiero, presidente AIGAE – “Ringrazio tutti i partner con i quali saremo in giro per l’Italia il 24 e 25 ottobre, noi come sempre mettiamo la nostra esperienza e professionalità per far conoscere le bellezze del nostro paese in un tempo in cui sempre più persone scelgono il turismo sostenibile e di prossimità”.