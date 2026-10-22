Agropoli, uomo rinvenuto senza vita a Tresino

Dramma questa sera ad Agropoli. Un uomo è stato rinvenuto senza vita tra la località Moio Alto e Tresino, lungo un sentiero sterrato che conduce al Villaggio di San Giovanni, nel territorio di Castellabate. L’allarme è scattato intorno alle 18.

L’allarme e i soccorsi

Immediatamente sono stati informati i sanitari del 118 e carabinieri della compagnia di Agropoli, giunti sul posto. Stando alle prime ricostruzioni la vittima potrebbe essersi tolto la vita. I sanitari, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che costatare il decesso.

Indagini in corso

Agli uomini dell’Arma il compito di ricostruire l’accaduto. Poco più di due mesi fa, in una zona vicina, venne trovato cadavere un uomo di 59 anni, anche lui deceduto presumibilmente a seguito di un gesto volontario.