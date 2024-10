Cammarano: “Dimensionamento scolastico, la Regione ripristini gli Istituti di Caggiano e Santa Marina”

“La nostra battaglia contro il taglio indiscriminato di istituti scolastici nelle aree interne va avanti. Questa mattina ho presentato un’interrogazione alla giunta regionale in cui chiedo di dare immediata esecuzione alle sentenze del TAR Campania che dispongono l’annullamento dei provvedimenti di dimensionamento scolastico per gli Istituti Comprensivi di Caggiano e Santa Marina“. Lo dichiara il presidente della commissione Aree interne e capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.

La posizione di Michele Cammarano

“La giustizia amministrativa ha chiaramente riconosciuto l’inadeguata istruttoria da parte della Regione Campania nel considerare le specificità di questi territori. La configurazione come “Comuni montani” consente infatti deroghe ai criteri di dimensionamento. Anche il Consiglio di Stato, a cui la Regione ha presentato ricorso in appello, ha confermato l’esecutività delle sentenze del TAR Campania. Ciononostante, nulla è stato fatto fino a oggi per ripristinare gli Istituti Comprensivi di Caggiano e Santa Marina”, ha aggiunto Cammarano.

“L’interrogazione, che fa seguito a un precedente atto presentato lo scorso agosto, chiede all’amministrazione regionale l’immediato ripristino dei codici meccanografici per le scuole interessate. Un atto dovuto – conclude Cammarano – che garantirebbe la sopravvivenza delle comunità scolastiche e il rispetto del sacrosanto diritto all’istruzione nelle aree interne”.