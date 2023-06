Camion a fuoco sulla Cilentana, strada bloccata

Attimi di paura questa mattina intorno alle sette sulla Cilentana. Un camion che trasportava generi alimentari che procedeva in direzione Foria, ha improvvisamente preso fuoco nei pressi dello svincolo di Poderia. Sono bastati pochi attimi affinché il mezzo fosse completamente avvolto dalle fiamme.

La dinamica e i soccorsi

L’autista ha fatto scattare l’allarme: sul posto sono intervenute due squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Policastro Bussentino. Presente anche un’ambulanza. Per fortuna non ci sono conseguenze per l’autista.

I disagi

Notevoli, invece, i disagi alla circolazione. Il traffico è stato bloccato. Il traffico veicolare in direzione Sapri viene deviato all’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Centola km 154+500, per i veicoli in direzione Vallo traffico deviato all’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Poderia km 157+500.

Non è chiaro il motivo che ha determinato il rogo. Il mezzo, comunque, è andato completamente distrutto. Era diretto a Palinuro presso un supermercato del posto.

Sul posto anche squadre Anas e forze dell’ordine.