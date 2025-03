Camerota: una giornata celebrativa sui caduti partigiani

In occasione del ricorrente 80° anniversario della Liberazione, L’ANPI provinciale di Salerno, ha organizzato una serie di eventi a partire dal mese di gennaio 2025 che si protrarranno fino al 25 aprile.

«Abbiamo voluto organizzare questa serie di eventi affinché in tutta la nostra provincia questa celebrazione risuoni come una grande Festa della Memoria storica di tutte e tutti i giovani che hanno partecipato al vasto Movimento della Resistenza al nazifascismo e alla Lotta di Liberazione nazionale, anche sacrificando la propria vita». Dopo gli eventi già tenutisi ad Angri nel ricordo di Renato Raiola, a Giffoni ricordando i caduti partigiani dell’alto picentino, ad Auletta ricordando la figura emblematica del territorio Diano-Tanagro di Raffaele Giallorenzo, tocca ora a Camerota.

Il programma

Alle ore 18:00 di venerdì 4 aprile, presso Palazzo Salerno, si terrà infatti un evento celebrativo/mostra sui caduti partigiani del territorio di Camerota, paese che ha avuto ben tre caduti partigiani combattenti e numerosi combattenti nelle fila della Resistenza. Per l’occasione verrà dato il via dalla mostra “I partigiani camerotani”, e verrà presentato il libro di Ubaldo Baldi “La resistenza salernitana”. Introduce la giornalista Valeria Calicchio, con interventi di don Gianni Citro e Severino Calicchio; stacchi musicali a cura di Giuseppe Galato.

Il riferimento storico

«La Costituzione del 1948 è stata il frutto di questa Lotta e deve rimanere il punto centrale della nostra resistenza civile per i diritti di democrazia, libertà, uguaglianza, solidarietà, lavoro, dignità della persona, non ultimo la pace come rifiuto della guerra come strumento di composizione bellica delle controversie tra i popoli».