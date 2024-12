Camerota, punta sull’educazione ambientale con il progetto “Eco-Schools”

Il Comune di Camerota, guidato dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, vuole puntare sul tema dell’educazione ambientale attraverso progetti e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini sul tema; per questo ha aderito al Programma internazionale Eco-Schools della FEE Italia (Fondazione per l’educazione ambientale) dedicato alle scuole per l’educazione, la gestione e certificazione ambientale.

Il programma

Il programma ha come obiettivo la sensibilizzazione ambientale e vedrà la partecipazione degli studenti dell’IC di Camerota. È un programma internazionale di certificazione per le scuole che intendono promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’istituto scolastico. È il più ampio programma a scala globale svolto ogni anno da oltre 20 milioni di studenti.

Come funziona il programma Eco-Schools

​Il programma utilizza la scuola come laboratorio per insegnare agli studenti a rendere i propri comportamenti eco sostenibili. I ragazzi prenderanno coscienza delle questioni da elaborare, rileveranno le problematiche e imposteranno le azioni necessarie per guidare la scuola verso l’ecosostenibilità. L’obiettivo è quello di educare gli studenti ad una nuova mentalità che dalla scuola si propaghi alla famiglia e, da lì, a tutto il tessuto sociale. Ciò porterà alla diffusione di comportamenti in grado di garantire alle generazioni future un pianeta più sano.