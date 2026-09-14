Camerota Live 2026: al via la XII edizione tra sport, giovani e solidarietà

Marina di Camerota si prepara a trasformarsi nel centro nevralgico dello sport, della solidarietà e dell’aggregazione giovanile. Il 18 e 19 settembre 2026 andrà in scena la dodicesima edizione della Camerota Live, l’evento promosso dall’ASD Cilento Run che coniuga agonismo podistico, progetti educativi per le nuove generazioni e iniziative a forte impatto sociale. L’appuntamento vedrà il coinvolgimento diretto di famiglie, atleti e visitatori nel cuore della celebre località cilentana.

Atletica attiva e giovani: il programma di venerdì 18 settembre

L’apertura ufficiale della manifestazione è affidata alla Camerota Live Kids, prevista per venerdì 18 settembre nell’Area Portuale di Marina di Camerota. L’iniziativa si inserisce all’interno del Progetto Atletica Attiva, che dal 2013 incentiva la pratica sportiva tra i giovanissimi attraverso il principio guida del “corri, salta e lancia”.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 16:45 e la partenza delle gare alle ore 17:00. Le attività saranno suddivise in tre categorie principali:

Esordienti C, riservata ai bambini dai 5 ai 7 anni;

Esordienti B, dedicata alla fascia d’età 8-10 anni;

Esordienti A, rivolta ai ragazzi di 11 e 12 anni.

L’evento punta a promuovere la cultura dello sport come strumento formativo e di condivisione, offrendo un momento di svago che coinvolgerà attivamente anche le famiglie dei giovani atleti.

La camminata solidale con Crescere in Rosa

La vera novità del 2026 è la Camminata Solidale organizzata in collaborazione con l’Associazione Crescere in Rosa, realtà fondata dal Prof. Antonio Santoriello e da sempre vicina alle donne. La giornata di sabato 19 settembre vedrà la comunità riunirsi all’Area Porto a partire dalle ore 17:30 per una camminata non competitiva, a partecipazione libera e gratuita.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare il pubblico e lanciare un messaggio di vicinanza e partecipazione. Come sottolineano gli organizzatori, l’evento vuole dimostrare che “prima di correre per un traguardo, Marina di Camerota camminerà per una causa comune”.

La scelta di far precedere la corsa podistica da questo momento collettivo permette a cittadini, visitatori e associazioni di vivere il percorso di gara da protagonisti, sfilando insieme prima del via agli atleti professionisti.

La gara podistica su circuito cittadino

Conclusa la parentesi dedicata alla solidarietà, l’attenzione si sposterà sul versante strettamente agonistico. Sabato 19 settembre prenderà infatti il via la gara podistica su strada della XII Camerota Live.

Il tracciato è sviluppato su un circuito cittadino di 3,3 km da ripetere tre volte, per una lunghezza complessiva di circa 10 km. Il percorso si snoda tra le vie principali del centro abitato, permettendo al pubblico di seguire da vicino le fasi salienti della competizione e sostenere gli atleti impegnati nella sfida.

Sport, territorio e comunità nel Cilento

L’evento dell’ASD Cilento Run sintetizza una visione dello sport inteso come veicolo di promozione territoriale, benessere e valori sociali. Dalle attività giovanili del primo giorno alla camminata rosa, fino alla competizione finale, la dodicesima edizione si conferma un punto di riferimento per l’intero territorio.

Come ricordano i promotori, “Camerota Live 2026 non sarà soltanto una gara, ma due giornate di sport e comunità da vivere insieme”, confermando il valore dell’attività motoria quale momento d’incontro tra generazioni diverse.