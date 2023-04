Camerota lavora ad un calendario di eventi estivi condiviso con soggetti pubblici e privati

Il Comune di Camerota sta lavorando alla pianificazione di un programma di eventi estivi dal 1° giugno al 30 settembre 2023. L’Ente intende garantire un’offerta turistica e culturale di qualità per i cittadini e i visitatori del territorio, aprendo la programmazione alla partecipazione di soggetti pubblici e privati che vogliono realizzare iniziative da inserire nel programma.

Il Comune offre il patrocinio, l’uso di spazi aperti e piazze e eventuali contributi economici al soggetto attuatore, a condizione che sia in possesso dei requisiti necessari per la collaborazione con la Pubblica Amministrazione, come previsto dalle normative vigenti. La disponibilità delle risorse finanziarie dell’Ente determinerà il contributo economico concesso al soggetto.

Partecipazione al programma di eventi estivi di Camerota: Chi può partecipare?

Il Comune di Camerota invita singoli, associazioni, comitati, raggruppamenti spontanei o altri soggetti giuridici a presentare le loro proposte progettuali. Per farlo, gli interessati possono compilare un modulo specifico contenente la natura, gli obiettivi, il periodo di riferimento della manifestazione, la finalità dell’iniziativa e il bilancio preventivo dell’iniziativa (entrate ed uscite).

I soggetti interessati sono invitati ad allegare qualsiasi materiale informativo e di approfondimento utile alla comprensione dell’evento che intendono realizzare.

Conclusioni

L’apertura della procedura per la presentazione di proposte progettuali per il programma di eventi estivi di Camerota rappresenta un’opportunità per i soggetti pubblici e privati che desiderano partecipare a questo progetto.

La promozione di un’offerta turistica e culturale di qualità per la cittadinanza e i visitatori del territorio è uno degli obiettivi del Comune di Camerota. La partecipazione alla procedura può consentire ai soggetti interessati di ottenere il patrocinio dell’Ente, l’uso di spazi aperti e piazze e eventuali contributi economici.