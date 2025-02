Camerota: “Iniziata la stagione delle grandi opere”: l’intervista al sindaco Mario Salvatore Scarpitta

Dalla modernizzazione del porto alla messa in sicurezza della strada del Mingardo, passando attraverso la realizzazione di un nuovo plesso scolastico a Lentiscosa. Sono diverse dunque le opere pubbliche in cantiere nel Comune di Camerota come sottolineato dal Sindaco Mario Salvatore Scarpitta.

Gli interventi in programma

“A Camerota è iniziata la stagione delle grandi opere pubbliche e c’è un fermento notevole – ha affermato il Sindaco Scarpitta – Finalmente tiriamo le somme di questi 5 anni di programmazione ed inizia a concretizzarsi il lavoro che dura ormai da 5 anni”. Subito dopo Scarpitta ha elencato le diverse opere che sono in cantiere. “È Iniziata la messa in sicurezza della strada che unisce Marina di Camerota a Palinuro, si tratta di un lavoro di quattro milioni di euro, per mettere fine ai disastri che abbiamo assistito negli anni precedenti. Non si tratta più di un intervento tampone ma di un lavoro definitivo. Andando avanti nell’elenco, a Lentiscosa sono iniziati i lavori della nuova scuola.

Concluso il campo sportivo nel capoluogo di Camerota

Si tratta di un’opera di circa due milioni e mezzo di euro e contiamo di terminare i lavoro per il prossimo anno scolastico. Abbiamo appena completato i lavori del centro di aggregazione dove adesso il ragazzo vanno a scuola. Siamo in procinto di inaugurare la Lentiscosa – Camerota, il secondo lotto dei lavori ormai è giunto al termine. Abbiamo appena concluso il campo sportivo nel capoluogo di Camerota, così come stiamo proseguendo nei lavori della messa in sicurezza della casa comunale. Abbiamo consegnato il museo del mare presente nel palazzo storico di Camerota capoluogo che è già in funzione con la Fondazione Meeting del Mare CREA e stiamo completando palazzo Salerno, per poter trasferire gli uffici del Comune di Camerota.

Nella frazione di Licusati invece stiamo completando la condotta idrica e stiamo procedendo con l’allargamento dei cimiteri comunali. Siamo in procinto di completare i lavori della palestra di Marina di Camerota. Inoltre ci saranno dei cantieri anche sulla strada del Mingardo per la realizzazione delle condotte fognarie che consentiranno, a tutti i lidi balneari, di risparmiare le somme che ogni anno versano per i reflui che devono smaltire”.