Presso il museo sentinelle del mare, a palazzo Salerno, il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha presentato alla cittadinanza opere e progetti in corso di realizzazione o in cantiere. Un modo per ripercorrere il lavoro fatto in questi anni, ma anche per annunciare le novità che interesseranno il territorio.

Quello di Camerota capoluogo è soltanto uno degli incontri che l’amministrazione comunale terrà nelle varie frazioni del Comune per confrontarsi con la comunità.