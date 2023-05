Camerota: il sindaco Scarpitta annuncia importanti progetti di sviluppo infrastrutturale. Novità sul Ponte Tibetano

Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha condiviso un messaggio sul suo profilo Facebook riguardo ai progetti di sviluppo infrastrutturale che presto prenderanno vita nel territorio comunale.

I progetti

In particolare, sono state fornite importanti informazioni riguardo alla realizzazione della strada di Massacanale a Licusati e Monte di Luna a Marina di Camerota, nonché il sopralluogo effettuato per il progetto del ponte Tibetano.

La comunità è stata prontamente informata dell’imminente inizio dei lavori per questi progetti fondamentali.

Il ponte Tibetano: i lavori

Il sindaco ha comunicato con entusiasmo i progressi compiuti per il progetto del ponte Tibetano. Lo studio di fattibilità è in uno stadio molto avanzato, grazie all’imprescindibile contributo dell’ingegnere De Falco, nonché dei tecnici consulenti, il geometra Cella e il geologo D’Avenia. Il ponte Tibetano si preannuncia come un’attrattiva unica per il nostro Comune, unendo magnificamente il mare alle incantevoli colline e ai borghi di Camerota e Licusati con quello di Lentiscosa.

La struttura del ponte sarà di tipo a passerella continua con calpestio in orsogril, caratterizzata da una campata unica che si estenderà per circa 530 metri, offrendo una vista mozzafiato. L’altezza massima dal suolo sarà di circa 100 metri, regalando ai visitatori una prospettiva straordinaria sulla bellezza paesaggistica della nostra regione. Il ponte sarà sostenuto da quattro robuste funi portanti in acciaio ad alte prestazioni, ancorate tramite capicorda ai due castelletti di partenza e arrivo.

Un aspetto importante da sottolineare è la versatilità del ponte, poiché sarà accessibile sia a piedi, in entrambe le direzioni di marcia, che in mountain bike, con un senso di percorrenza alternato. La pedana di calpestio avrà una larghezza di un metro, garantendo un comodo passaggio per i visitatori.

Per quanto riguarda i punti di accesso, uno sarà situato nel versante di Lentiscosa, nella suggestiva località di Spodicella, mentre l’altro si troverà nel centro storico di Camerota. Il ponte sarà interconnesso con il sentiero di alta valenza naturalistica e paesaggistica che collega Camerota a Lentiscosa attraverso la forra del Vallone delle Fornaci creando così un percorso ad anello.