Camerota: ecco la prima barca cardioprotetta dell’area marina protetta degli Infreschi

Il circolo velico di Marina di Camerota ha compiuto un nuovo passo importante verso la sicurezza e la protezione della comunità cilentana. Grazie all’acquisto di un nuovo defibrillatore, il circolo offre un nuovo spot cardioprotetto sia a terra che in mare. L’imbarcazione ammiraglia del circolo, Penelope, che solca le acque della zona da Capo Palinuro a Scario, è ora dotata di un defibrillatore a bordo.

Penelope, la barca cardioprotetta: ecco di cosa si tratta

Il presidente e armatore del circolo, Gennaro Attanasio, ha spiegato che l’idea di dotare una propria imbarcazione a vela di un defibrillatore era in cantiere da tempo e finalmente è stata realizzata. Grazie all’acquisto del nuovo defibrillatore, i corsi di vela offerti dal circolo, così come le rotte di Penelope, saranno ancora più sicure. Il circolo ha reso pubblico il proprio numero di telefono e sarà sempre disponibile sul canale 16, tramite un whf, per qualsiasi emergenza. In caso di necessità, Penelope darà le proprie coordinate per raggiungerla in mare, mentre se il circolo si trova a terra, uno dei gommoni del circolo potrà raggiungere il luogo dell’incidente.

Le dichiarazioni

Il presidente Attanasio ha sottolineato come l’acquisto del defibrillatore sia solo uno dei tanti progetti che il circolo sta portando avanti quest’anno. Nel 2023, infatti, il circolo si è aperto al mondo del windsurf, grazie all’aggiunta in squadra dell’istruttrice Alice Novario, e ha già avviato il velascuola, progetto Fiv-Miur, che si svolgerà fino a novembre. A fine aprile, il circolo ospiterà la tappa di regata classe Open Skiff e numerosi atleti del circolo parteciperanno a diverse regate. Inoltre, il direttore sportivo Michele De Giovanni e il consigliere alla vela Simone Stolfo hanno già ottenuto un importante successo alla Vesuvio Race.

Il presidente Attanasio ha espresso gratitudine verso lo staff del circolo, l’amministrazione comunale di Camerota, la Camerota Yachting, la guardia costiera, la federazione italiana vela V zona e il presidente Francesco Lo Schiavo, tutti impegnati a sostenere il circolo in questa nuova e ambiziosa stagione.