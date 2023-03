Eboli città cardioprotetta: installato un defibrillaore

Scuola Nuova dona alla Città di Eboli uno strumento salvavita e le emozioni di questa mattina nei pressi della chiesa di San Bartolomeo sono state davvero tante. Alla cerimonia hanno preso parte alcuni degli amministratori della Città, il dottore Mario Minervini già direttore dell’ospedale di Eboli e tanti ebolitani.

Orgoglioso ed emozionato anche Vito Ciccarone fautore principale di questa richiesta.

La cerimonia

Alla presenza del Sindaco di Eboli Mario Conte, di don Agostino e di tanti ebolitani, Giuseppe e Vito Bisogno rispettivamente presidente e direttore dell’Ente di formazione ebolitano, hanno donato a tutta la comunità ebolitana uno strumento prezioso.

Le reazioni

“Emozione alla base di tutto e convinzione nel gesto: contribuire a rendere la nostra una comunità cardioprotetta è un orgoglio per noi prima di tutto come cittadini e poi come imprenditori”, ha dichiarato Giuseppe Bisogno.

“La Città di Eboli con la donazione di questo importante e prezioso strumento salvavita allarga il raggio d’azione e protezione. Grazie ancora a tutta la grande e meravigliosa famiglia di Scuola Nuova e a Giuseppe Bisogno che arriva sempre a sostenere e supportare l’amministrazione dove c’è necessità di collaborazione”, ha detto il Sindaco Mario Conte.

Il defibrillatore donato alla Città di Eboli è stato sistemato in una bacheca posta all’ingresso della chiesa di San Bartolomeo Apostolo.