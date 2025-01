Camerota: consegnato il bus elettrico dall’Ente Parco. Le interviste

È stato consegnato questa mattina a Marina di Camerota dall’Ente Parco del Cilento il primo bus elettrico, per favorire la mobilità dei comuni delle Aree marine Protette, in questo costa degli “Infreschi e della Masseta”.

Una giornata importante

Una giornata importante per il comune di Camerota che ha visto la presenza del presidente dell’Ente parco Giuseppe Coccorullo, del vicepresidente Carmelo Stanziola, del Direttore Romano Gregorio e del Sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta, del vicesindaco Francesco Saturno e dell’assessore al turismo Teresa Esposito.

“È un’importante opportunità che il Ministro dell’ambiente ci aveva messo a disposizioni tramite un bando al quale abbiamo partecipato – ha affermato il Direttore del Parco del Cilento Giuseppe Coccorullo – Un’iniziativa per incentivare la mobilità sostenibile nelle Aree Marine Protette. Dopo la consegna fatta nei giorni scorsi a Castellabate, oggi siamo a Marina di Camerota. Il bus rappresenta un’ottima mezzo di trasporto per i cittadini e per tutti i vacanzieri”. Un’opportunità importante dunque per le due Aree Marine Protette presenti all’interno del territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate e Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta.

“Siamo un parco particolarmente fortunato perché oltre ad avere un territorio bellissimo abbiamo due aree marine protette – ha poi aggiunto il Direttore del Parco del Cilento Romano Gregorio – Tutti gli sforzi e tutte le azioni che mettiamo in campo sono sempre destinate a migliorare i servizi del nostro territorio. E in questa direzione va questa iniziativa: dotare l’aria marina protetta di un bus completamente elettrico”.

Un progetto molto apprezzato dal Sindaco del Comune di Camerota Mario Salvatore Scarpitta, presente alla cerimonia di consegna del bus. “Un progetto portato avanti insieme a tutto l’entourage del parco ed è per questo che ringrazio tutto l’organigramma dell’Ente Parco – ha affermato il Sindaco Scarpitta – Come amministrazione siamo ben lieti e felici di ricevere questo bus in dotazione che va nella direzione della piena sostenibilità e dello sviluppo della nostra Area Marina Protetta’.