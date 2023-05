Cambio di data per il Trail Madonna di Sito Alto: la competizione si terrà l’11 Giugno

La sesta edizione del Trail Madonna di Sito Alto, una delle gare più attese dagli appassionati della montagna e del trail, subirà un cambio di programma. Inizialmente prevista per il prossimo 4 Giugno a Sala Consilina, la competizione slitterà di una settimana e si terrà l’11 Giugno. Questa modifica è stata resa necessaria a causa di problemi logistici emersi negli ultimi giorni, ma fortunatamente non comprometterà la bellezza della competizione e dei luoghi che gli atleti attraverseranno per portare a termine i due percorsi previsti: il 24 K e l’8 K.

Partenza e arrivo presso il Polo Cappuccini di Sala Consilina

In questa sesta edizione, è importante sottolineare che la partenza e l’arrivo dei due circuiti previsti saranno presso il Polo Cappuccini di Sala Consilina, e non più in Piazza Umberto I come nelle edizioni precedenti. Questa modifica non altererà l’esperienza unica che gli atleti vivranno lungo i sentieri mozzafiato della montagna.

Iscrizioni valide per la nuova data

Tutte le iscrizioni effettuate per la data originale del 4 Giugno rimarranno valide per la nuova data dell’11 Giugno. Gli appassionati che si sono già iscritti per la gara non dovranno preoccuparsi di modificare nulla e potranno partecipare come previsto.

Rimborso per chi non può partecipare alla nuova data

Tuttavia, comprendiamo che alcuni partecipanti potrebbero avere impegni o pianificazioni già fissate per l’11 Giugno e non poter partecipare alla competizione nella nuova data. Per questo motivo, per coloro che si erano iscritti per il 4 Giugno ma non possono partecipare all’11 Giugno, è previsto un immediato rimborso delle spese di iscrizione. È importante contattare l’organizzazione del Trail Madonna di Sito Alto per richiedere il rimborso e ottenere ulteriori informazioni su come procedere.