Cambio al vertice dell’Arma a Salerno: il colonnello Andrea Corinaldesi assume il comando provinciale

Passaggio di consegne ai vertici della sicurezza nella provincia di Salerno. Il nuovo Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Andrea Corinaldesi, si è insediato ufficialmente ed è stato ricevuto questa mattina in Prefettura dal Prefetto Francesco Esposito. L’incontro ha tracciato le linee guida delle future strategie operative sul territorio, focalizzandosi su prevenzione, contrasto alla criminalità e tutela dell’ordine pubblico.

Sinergia istituzionale e strategie per la sicurezza del territorio

Durante la visita di insediamento, le due istituzioni hanno riaffermato la necessità di rafforzare la collaborazione tra la Prefettura e i Carabinieri. L’obiettivo primario resta la presenza capillare nei comuni del Salernitano per affrontare con un’azione coordinata i fenomeni di illegalità, il degrado urbano e le dinamiche criminali che interessano sia i centri urbani sia le aree interne.

La provincia di Salerno presenta una realtà articolata, con esigenze specifiche che spaziano dalla fascia costiera alle zone collinari e montane, richiedendo un presidio costante per garantire il rispetto delle regole e la coesione sociale.

Le parole del Prefetto Francesco Esposito

A margine del colloquio, il Prefetto Esposito ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra tra le Forze dell’Ordine, formulando gli auguri di rito al nuovo Comandante.

«Rivolgo al Colonnello Corinaldesi le più vive congratulazioni per il prestigioso incarico assunto e i migliori auspici di buon lavoro. La sua esperienza e la sua professionalità costituiranno un importante punto di riferimento in un territorio composito come quello della provincia di Salerno. Insieme alle altre Forze di Polizia proseguiremo l’attività a servizio della sicurezza e della coesione sociale della comunità».

Con l’insediamento del colonnello Corinaldesi, l’Arma conferma l’impegno nel garantire continuità operativa ed efficienza nelle attività di controllo su tutto il territorio provinciale.