Cambiare lo sfondo di una foto SEO

Il mondo del web si presenta sempre più variegato, presentando sfide diverse a chi vi si immerge, soprattutto per fini lavorativi. Ogni aspetto di cui tener conto già normalmente diventa cruciale quando un sito web, un giornale o qualsiasi altro canale in rete viene sfruttato da un’azienda o da un qualsiasi altro business come fonte di guadagno. È per questo motivo che liberi professionisti, uomini d’affari e imprenditori digitali trascorrono gran parte del loro tempo ad informarsi riguardo le tendenze e tutto ciò che c’è di importante in ambito web.

Negli ultimi tempi, poi, si è data sempre più attenzione alle immagini che si inseriscono all’interno dei siti web, al punto da entrare nell’ottica SEO, ossia dell’ottimizzazione delle ricerche attraverso gli stessi elementi visuali. Le immagini ottimizzate a livello SEO, infatti, assumono un’importanza cruciale, essendo in grado di dare significato e di completare i media richiesti dalla query.

Così come per il resto dei contenuti, però, anche le immagini devono essere comprese da Google al meglio e, per questo, è fondamentale ottimizzare il tutto così come si farebbe per un articolo. Nelle prossime righe andremo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere sull’ottimizzazione SEO di immagini e, in particolare su come fare per cambiare sfondo alle foto con app dedicate.

Cambiare sfondo immagine

Oggi non basta cambiare una foto per ottimizzarla in chiave SEO, anzi, soprattutto quando si tratta di un contenuto utile a portare un maggior numero di lead al proprio brand, occorre testare tutto più volte prima di prendere una decisione. Quando si hanno già le immagini o, comunque, se dei contenuti si considerano già validi, richiedendo soltanto dei ritocchi come un cambio dello sfondo, quindi, invece di sostituirla completamente si procede con il cambiare sfondo immagine.

Il settore di riferimento, del resto, è pieno di applicazioni per cambiare sfondo alle foto che permettono la sostituzione di uno sfondo da un’immagine in maniera immediata. Oggi, addirittura alcuni editor default contenuti negli smartphone permettono queste opzioni, nonostante per operazioni più professionali siano richiesti programmi esterni.

Tra software di fotoritocco con opzione di selezione rapida, app mobile e siti web di vario genere, comunque, è possibile modificare lo sfondo di una foto, talvolta, anche solo cliccando sul contenuto principale dell’immagine e spostandolo su un altro file. Altre volte, invece, si procede direttamente col ritaglio del soggetto e con il montaggio su una nuova immagine che fungerà da sfondo.

App per modificare lo sfondo delle foto

Come già precedentemente accennato, esistono diverse soluzioni utili a poter sostituire lo sfondo sulle proprie immagini. I blasoni del settore offrono applicazione come Adobe Photoshop Express, ossia una versione gratuita e semplificata del già utilizzatissimo programma di fotoritocco di Adobe Photoshop. Ci sono anche app come PicsArt e Snapseed, con quest’ultima che è stata sviluppata appositamente da Google e presenta una moltitudine di opzioni avanzate di editing.

Tra le migliori applicazioni per cambiare sfondo alle foto, poi, ci sono depositphotos, che potete utilizzare direttamente dal sito web it.depositphotos.com/bgremover.html in maniera semplice ed immediata, caricando la foto nella sezione apposita e rimuovendo lo sfondo dall’immagine, ottenendo, quindi, un file con gli oggetti isolati. Le app e i siti web dedicati offrono funzionalità differenti, anche a seconda del tipo di immagine e dell’esperienza d’uso di cui si è in cerca.

Questo perché, come detto, la cura delle immagini all’interno del web è importantissima e richiede priorità assoluta soprattutto quando si mettono in commercio determinate tipologie di prodotti e si punta al mercato della rete come primario. Ogni software si adatta alle esigenze dell’user in maniera differente e, per questo, richiede una certa valutazione prima di essere utilizzato.