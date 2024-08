Calpazio: Pasquale Cerrato è il nuovo allenatore dei granata. La Poseidon conferma D’Attilio

La Calpazio, tramite un post sulle sue pagine social, ha annunciato di aver affidato la guida della squadra per la prossima stagione a mister Pasquale Cerrato, che prenderà quindi il posto di Santosuosso.

Il tecnico originario di Battipaglia può vantare diverse esperienze, l’ultima nella passata annata alla Salernitana Under 15, arrivando a giocarsi i Playoff nazionali da protagonista.

Sempre con la compagine granata ha ottenuto anche altri risultati importanti sia con l’under 13 che con l’under 17.

Queste le sue prime parole: “Ringrazio tutta la società per avermi affidato questo importante incarico. Conosco bene la Calpazio ed il progetto che sta portando avanti con una linea giovane. Sarà un campionato difficile, ma sono convinto che otterremo ottimi risultati. Personalmente la trovo una grande sfida, dove darò tutto me stesso per questa gloriosa società. Ci aspetta un grande lavoro”.

Mercato aperto in casa Poseidon

In casa Poseidon, invece, tiene banco il mercato. La compagine del presidente Antonio Mondelli, dopo gli annunci dei prolungamenti per la stagione 2024/2025 di Michele Siano, Luigi Bencardino, Cosimo Federico e Gianmaria Guadagno, riconferma anche Guido D’Attilio.

Il calciatore soprannominato il “Gallo” nello scorso campionato ha messo a segno ben 18 reti trascinando i granata nella cavalcata playoff.

Nella sua carriera diverse le esperienze importanti, su tutte quelle con l’Avellino e l’Aversa Normanna.

Molta la soddisfazione anche del direttore generale Dario Petraglia: “Guido è in primis un amico,avevo la sua parola d’onore che sarebbe rimasto con noi e così è stato. Un ragazzo d’oro e calciatore di ben altra categoria. Sono davvero contentissimo di riaverlo con noi”.