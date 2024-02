Calpazio: pari e patta al “T.Vaudano” con il Santa Maria La Carità

Nella 23esima giornata del campionato di Eccellenza non si fanno male la Calpazio e il Santa Maria La Carità. Termina inevitabilmente zero a zero un match privo di emozioni al “Tenente Vaudano”.

Primo tempo

Nonostante l’ottima prova con tanto di eurogol sul campo del Faiano soltanto panchina per Borsa, al suo posto il rientrante Masocco. Prima del fischio d’inizio premiato con una targa ricordo per i suoi 300 gol bomber Vincenzo Margiotta. Al 4′ salva tutto Magliano con un ottima chiusura difensiva sullo sgusciante Senatore.

Al 27′ il primo cambio forzato in casa Calpazio, fuori Monzo dentro Volpe. La prima conclusione dei ragazzi di mister Santosuosso arriva solamente al 35′ quando Margiotta colpisce l’esterno della rete direttamente da calcio di punizione.

Quattro minuti più tardi è Esposito a sfiorare il vantaggio per gli ospiti. Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo con un inevitabile 0 a 0.

Secondo tempo

Nessun cambio ad inizio ripresa per i due allenatori, nonostante un primo tempo con zero occasioni. Primo brivido per la Calpazio al 10′ quando Senatore ci prova con un destro che finisce fuori di poco alla destra di Cappa. L’estremo difensore capaccese si esalta al 18′ su Reda, che a colpo sicuro trova soltanto un calcio d’angolo per i suoi.

Con la sua squadra in difficoltà Santosuosso prova la carta Borsa al posto di Chiacchio. Non cambia però il copione della gara con le due squadre che non riescono a costruire nulla, anzi sembrano accontentarsi del pari.

Termina così dopo cinque minuti di recupero e pochissime opportunità, con le due compagini che raggiungono entrambe quota 32 in campionato.