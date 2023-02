Calcio violento, Questore emette 33 DASPO

Daspo fino a 10 anni. Sono ben 12 i provvedimenti a carico dei tifosi della Nocerina accusati di aver dato vita a scontri in occasione della gara di Serie D tra i molossi e il Brindisi. Il match si è disputato il 16 ottobre 2022 presso lo stadio San Francesco D’Assisi.

Scontri tra tifosi: il caso di Nocerina – Brindisi

I tifosi brindisini, non seguendo il percorso consigliato, raggiungevano una strada, nei pressi dell’impianto sportivo, solitamente utilizzata dai tifosi locali dove si verificarono violenti scontri che si placavano solo con l’intervento della polizia. Durante tali scontri, venivano danneggiate molte auto sia utilizzate dai tifosi ospiti per raggiungere lo stadio, sia veicoli parcheggiati dei residenti.

A seguito di questi episodi e concluse le indagini, il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio ha emesso 24 divieti di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di altrettanti supporters delle due squadre.

Nel dettaglio:

3 durata di 10 anni con obbligo di firma di 5 anni ( tifosi già destinatari in passato si analogo divieto)

3 durata di 8 anni con obbligo di firma di 5 anni (tifosi già destinatari in passato si analogo divieto)

2 durata di 5 anni con obbligo di firma di 5 anni e 2anni

4 durata di 3 anni

Anche per i tifosi del Brindisi, sono stati emessi 12 Daspo:

3 durata di 10 anni con obbligo di firma di 5 anni ( tifosi già destinatari in passato si analogo divieto)

2 durata di 8 anni con obbligo di firma di 5 anni ( tifosi già destinatari in passato si analogo divieto)

4 durata di 5 anni con obbligo di firma di 2 anni e 1 anno

3 durata di 3 anni

I provvedimenti per Paganese – Casertana

In questi giorni sono stati emessi inoltre anche 9 Daspo per alcuni dei protagonisti dei gravi scontri del 22 Gennaio, in occasione dell’incontro di calcio Paganese – Casertana.

In particolare, per i tifosi della Paganese, sono stati emesse e notificati 7 Daspo:

5 con la durata di anni 10 con obbligo di firma di 5 anni

2 con durata di 7 anni con obbligo di firma di 2 anni

Per i tifosi casertani, invece, i provvedimenti sono stati 2: