Calcio: l’U.S. Agropoli si presenta alla città. Una serata di sport e solidarietà

L’U.S. Agropoli si presenta ufficialmente alla Città. L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 19 settembre, alle ore 20:30 presso il cineteatro “Eduardo De Filippo”. Ad aprire, i saluti del primo cittadino Roberto Mutalipassi.

A seguire, la presentazione di tutto lo staff tecnico, della squadra e dell’intero progetto, in un’ottica di rebranding e di rinnovamento totale. In chiusura, la presentazione del nuovo staff della SV Football Academy. La società darà il via a un disegno ambizioso che pone al centro la crescita collettiva, perché per crescere come squadra e arrivare a vincere, occorre prima crescere insieme come persone e come cittadini.

Iniziative benefiche

Nella stessa giornata rientra la bellissima iniziativa “Ogni goccia conta”. Avis Agropoli e l’ASD Atletico Agropoli Cilento in collaborazione con l’US Agropoli 1921 e la SV Football Academy, invitano a scendere in campo per fare la differenza. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sempre più alla donazione del sangue attraverso la forza e i valori dello sport. L’evento è dedicato ad Antonio Cauceglia. “A lui e alla sua famiglia esprimiamo la massima vicinanza e i pensieri più ottimisti”, fanno sapere della società. Sarà possibile donare dalle ore 17:00 alle ore 21:00 di giovedì 19 settembre presso il cineteatro “Eduardo De Filippo”.