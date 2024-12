Calcio femminile: trasferta in Coppa Italia per la Salernitana

Il mese di dicembre vedrà scendere in campo in tre date le squadre inserite nel torneo nazionale di Serie C femminile. Fermo il campionato, che tornerà a gennaio con gli ultimi due turni del girone d’andata, ci sarà spazio per la Coppa Italia che partirà dai gironi eliminatori.

Calcio femminile: tempo di Coppa Italia in Serie C

Nel raggruppamento 3, dei 16 totali, sono inserite Gelbison e Salernitana “accompagnate” dall’altra campana Villaricca, La vincente del girone passerà agli ottavi di finale, che porteranno fino all’atto conclusivo che lo scorso anno premiò le ragazze della Lumezzane.

Si è partiti la scorsa domenica con il derby tra Salernitana e Gelbison vinto al “Volpe” per 2-3 dalle rossoblù. Questa domenica, con le cilentane a riposare, alle 14:30 l’undici guidato da coach Valentina De Risi farà visita, al “Vallefuoco” di Mugnano, alle napoletane del Villaricca. A chiudere il triangolare il 22, invece, sarà la Gelbison che ospiterà proprio il VIllaricca.

Il quadro sul futsal femminile

Nel futsal, invece, turno di riposo per la Salernitana Femminile 1970 di coach Vincenzo Orrico. Le granata, attualmente terze, non scenderanno in campo questa domenica nel girone D di Serie B per chiudere il 2024 in Coppa Italia domenica 22 con la trasferta contro l’Irpinia.

Nella Serie C femminile, invece, la Polisportiva Athena di capitan Serena Landi ospiterà questa domenica, alle 17:00, alla palestra “Olimpia” di Capaccio Scalo il Quarto. Il match, valevole per la quattordicesima giornata del torneo regionale, è uno scontro diretto per l’accesso alla zona play-off.

In campo, infine, anche la Pollese femminile che nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C regionale della Basilicata di futsal ospiterà al “Pala Insieme” di Sant’Arsenio il Pisticci.