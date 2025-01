Calcio Femminile: Salernitana in casa, Gelbison fuori con il Frosinone

Nel week-end alle porte tornano in campo i campionati nazionali femminili di Serie C di calcio e di Serie B di futsal.

In C sedicesimo turno alle porte, il primo del girone di ritorno. Supersfida al vertice del gruppo C per la Gelbison che, in diretta sul canale YouTube della LND, incrocerà il Frosinone. Trasferta nella tana della prima della classe per le rossoblù cilentane, lontane solo 2 lunghezze dalla vetta del raggruppamento. Alle 15:00 il calcio d’inizio in casa delle ciociare per le ragazze di mister Tarabusi capitanate da Michela Romeo. Intreccio laziale anche per la Salernitana che mezzora prima, invece, ospiterà il Grifone Gialloverde. Le granata di coach De Risi a quota 23 punti, ad uno dal sesto posto, riceveranno il Grifone a metà graduatoria a quota 19.

Nella Serie B del futsal, invece, tempo di dodicesima giornata, la terza del girone di ritorno. Nel gruppo D match interno per la Salernitana Femminile 1970, reduce da quattro successi di fila. Al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, alle 16:00, la gara contro le sicule del Team Scaletta, formazione reduce da un pari ed una vittoria che cerca di allontanarsi dalle zone basse del girone. La Salernitana Femminile di mister Orrico, terza a -3 dalla seconda piazza, proverà a vincere tenendo involata la sua porta per la terza partita di fila.