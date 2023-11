Calcio Femminile: Salernitana di scena tra campo e parquet

Si torna in campo tra oggi e domani nei principali tornei nazionali di calcio femminile tra manti erbosi e parquet.

Calcio Femminile: Salernitana Women in casa contro il Frosinone

Nel girone C di Serie C la Salernitana Women 1919 ospiterà il Frosinone nel nono turno di campionato. Le granata, reduci da due passi falsi dopo un doppio successo, ospiteranno il team ciociaro al “Campo Volpe” , con calcio d’inizio fissato alle ore 14:45. L’undici di coach Valentina De Risi, dopo la sconfitta di Lecce, riparte dai 10 punti in graduatoria che consentirebbero in caso di successo di agguantare proprio le avversarie di giornata, con tre successi nelle ultime tre uscite ufficiali, a 13 lunghezze. Le padroni di casa si aggrappano all’ottimo stato di forma del capitano Giulia Olivieri, due volte a segno nella trasferta salentina di domenica scorsa, con una rosa quasi completamente a disposizione.

Salernitana Femminile: tempo di derby con il Napoli Woman

Quarta giornata, invece, nella Serie B di futsal. La Salernitana Femminile 1970, nel girone D, sarà di scena domani alle ore 16:00 sul parquet della Woman Napoli, team che nelle ore scorse ha visto le sue strade dividersi dal tecnico ebolitano Dino Taffarel. Le granata arrivano a questo match, in programma al Pala Aliperti di Marigliano, a punteggio pieno con un percorso netto che ha dato molta fiducia al quintetto guidato del tecnico Lanteri. In casa Salernitana assente la sola squalificata Salemme mentre dovrebbe essere recuperata in extremis l’acciaccata Galan. A quota 6, invece, la formazione partenopea, tra le accreditate per il salto di categoria, fermata nell’ultima giornata dalle forti lucane della CMB Futsal.