Calcio Femminile: la Gelbison vince per 3-2 sul campo della Salernitana

Va alla Gelbison per 2-3 la sfida valida per la prima giornata del triangolare 3 di Coppa Italia, che vede inserito anche il Villaricca. Battuta la Salernitana in un match condizionato dal forte vento, che non ha dato tregua per tutti e i 90′ ad ambo le squadre.

Salernitana-Gelbison: la gara

Prima occasione per la Salernitana, al 4′, che recupera palla all’altezza dei sedici metri con Donnarumma che però è troppa tenera nella conclusione che trova attenta Costantino. Le ospiti rispondono 10′ con una bella azione sulla sinistra che vede Avallone, ben appostata all’altezza del rigore, anticipata dalla retroguardia granata. Al 13′ la Gelbison passa in vantaggio con Sesto, da distanza ravvicinata, che capitalizza al meglio una ripartenza corale delle rossoblù. Le cilentane si rivedono al 22′ con Sacco che incrocia troppo il suo sinistro che termina largo dalla porta di Giliberti.

Al 28′ la Gelbison raddoppia trovando, con un diagonale potente dai 16 metri, il 2-0 firmato da Avallone. Al 37′ si rivede la Salernitana con una punizione velenosa, dalla distanza, di D’Orso che non inquadra però la porta di Costantino che blocca senza patemi, al 39′, la girata di destro di Genovese. Al 41′ la Gelbison trova il tris con Vergari che dalla trequarti trova l’angolino che vale il 3-0 che porta le due squadre negli spogliatoi.

In avvio di ripresa al 9′ Avallone cerca la giocata da cineteca in acrobazia con la sfera che si perde, però, larga sul fondo. Più precisa, un minuto dopo, Cuciniello che trova attenta Costantino con un destro dai 20 metri. La Gelbison ci riprova, al 19′, sempre su piazzato con Visani che, dai 25 metri, disegna una traiettoria che si perde sopra la trasversale. La Salernitana torna pericolosa al 28′ con Buechel, da poco entrata, che dall’interno dell’area trova l’opposizione sicura di Costantino. Al 32′, sul fronte opposto, è Giliberti a metterci i guantoni chiedendo alla grande sulla girata di Vergari mentre un minuto dopo è Sesto a mettere sul fondo. Al 34′ Buechel, in ripartenza e lanciata a rete, si procura un rigore complice una trattenuta avversaria: dagli undici metri Falivene non sbaglia spiazzando Costantino. Al 38′ ancora opportunità per Buechel che non riesce ad angolare a dovere il suo tiro all’altezza del dischetto. Al 45′, poi, la Salernitana accorcia le distanze trovando il 2-3 con la girata di Buechel che, in bello stile, si insacca dove Costantino non può arrivare. In pieno recupero ancora un’opportunità per le padrone di casa con una palla in mischia che viene allontanata da posizione pericolosa dalle calciatrici rossoblù. Termina cosi 2-3.

Il tabellino

SALERNITANA-GELBISON 2- 3

SALERNTINA: Giliberti, Cicchetti, Calvanese, Apadula, Giurbino, Orefice (22’ st Sabatino), Genovese (22’ st Falivene), D’Orso (38’ st Olivieri), D’Aura (16’ st Buechel), Cuciniello, Donnarumma (16’ st Colonnese). All. De Risi. A disp: Pascale, Ferrentino, Apicella, De Lucia

GELBISON: Costantino, Ponzio, Orsi, Grecu, Vergari, Sacco (41’ st Apolito), Sesto, Visani, Donato, Borrelli, Avallone (45’ st Maddaluno) All: Tarabusi. A disp: Boanda, Cicchinelli, Romeo, Valdez, Di Santi, Alfano

Arbitro: Tierno di Sala Consilina (Iacoletti-Paolantonio)

NOTE. Marcatrici: 13’ pt Sesto, 28’ pt Avallone, 41’ pt Vergari, 34’ st Falivene rig., 45’ st Buechel

Recupero: 0‘ pt –5′ st