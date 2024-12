Calcio femminile: la Gelbison cerca il pass in Coppa Italia

Il mese di dicembre ha visto scendere in campo in tre date le squadre inserite nel torneo nazionale di Serie C femminile. Fermo il campionato, che tornerà a gennaio con gli ultimi due turni del girone d’andata, spazio è stato dato alla Coppa Italia partita dai gironi eliminatori.

Calcio femminile: tempo di Coppa Italia in Serie C

Nel raggruppamento 3, dei 16 totali, sono state inserite Gelbison e Salernitana “accompagnate” dall’altra campana Villaricca, Per la vincente del girone la sicurezza dell’accesso agli ottavi di finale.

Si è partiti con il derby tra Salernitana e Gelbison vinto al “Volpe” per 2-3 dalle rossoblù seguito, domenica scorsa, dalla vittoria per 2-0 del Villaricca sulla Salernitana. La formazione guidata da coach Valentina De Risi ha salutato, quindi, la competizione che vedrà la Gelbison ospitare al ‘Vaudano’ di Capaccio, sabato alle 14:30, il Villaricca. Le rossoblù di mister Tarabusi in caso di vittoria si garantirebbero l’accesso agli ottavi di finale.

Nel futsal trasferta per la Salernitana Femminile 1970

Anche nel calcio a 5 tempo di Coppa Italia: la Salernitana Femminile 1970 è stata inserita nel gruppo con Napoli, Littoriana, Mondragone e Irpinia. Proprio quest’ultima sarà la prima formazione da affrontare per il quintetto di coach Orrico che partirà in trasferta alle 16 di questa domenica ad Ariano Irpino. Quattro gare di sola andata per decretare la prima del girone che accederà alla successiva final eight di Serie B.