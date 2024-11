Calcio Femminile: la capolista Gelbison in casa con il Matera

Tornano in campo di domenica i tornei nazionali di Serie C di calcio e di Serie B di futsal che vedono impegnate formazioni del nostro territorio.

Calcio Femminile: Gelbison e Salernitana in casa

Tredicesimo turno alle porte per le formazioni della Serie C femminile di calcio, tra queste impegni anche per Gelbison e Salernitana. Le due compagini saranno chiamate di scena entrambe in casa nel torneo nazionale. Per le cilentane di mister Tarabusi, prime con 30 punti, impegno interno alle 14:30, al “V. Giordano” di Castelnuovo, al contro le lucane del Matera, ben messo in classifica con 21 lunghezze in graduatoria. Le rossoblù proveranno a tenere le distanze in classifica dalle inseguitrici, tutte con impegni alla portata. Alle 15:00 di domenica sfida interna anche per la Salernitana di coach De Risi che se la vedrà con le siciliane del Palermo, attardate in classifica con soli 14 punti. Le granata, a 18 lunghezze e con il turno di riposo già osservato, cercheranno continuità dopo i successi su Catania, Giovanile Rocca e Siracusa

Futsal: Salernitana Femminile 1970 in trasferta

Sempre domenica, alle 16:00, nel futsal turno esterno per la Salernitana Femminile 1970, impegnata nel girone D di serie B con 7 punti. Le granata, nel settimo turno di campionato, faranno visita al Canicattì. Il match vedrà le granata di coach Orrico e capitan Lisanti provare a portare a casa l’intera posta in palio dopo un periodo non semplice.