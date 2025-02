Calcio Femminile: big match per la Gelbison

Domenica si torna in campo nel girone C di Serie C femminile che vede inserite Gelbison e Salernitana, che nell’ultima giornata hanno pareggiato per 0-0 al ‘Volpe’.

Nel diciannovesimo turno, il quarto del girone di ritorno, sfida al vertice per la Gelbison che riceve al ‘Valentino Giordano’ di Castelnuovo Cilento la Roma Calcio Femminile. Le capitoline sono fresche di primo posto conquistato grazie ai 41 punti messi da parte sino ad ora, uno in più della Gelbison ferma al secondo posto alla pari del Trastevere. Settimana importante per le cilentane di mister Tarabusi che tra sette giorni saranno opposte proprio alle trasteverine in trasferta giocando cosi, in 180′, una fetta di promozione in Serie B.

Trasferta salentina, invece, per la Salernitana, quinta forza del campionato, che sarà di scena sul terreno di gioco del Lecce, che all’andata si impose a Salerno per 1-0 nei minuti finali. Le ragazze di coach De Risi proveranno a dare continuità ad un periodo molto buono che ha portato le granata a piazzarsi in pianta stabile nella parte sinistra della classifica.

Nel futsal, invece, campionato di Serie B fermo per dare spazio alla Coppa Italia. Scenderà sul parquet la Salernitana Femminile 1970 di scena a Latina contro la Littoriana. Il quintetto di mister Orrico, arrivato al secondo posto nel girone D di Serie B, proverà a giocarsi le ultime possibilità di vincere il raggruppamento F di Coppa Italia per poter accedere cosi alla Final Eight nazionale.