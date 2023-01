Calcio dilettantistico: ecco cosa è successo nell’ultimo turno di campionato

Nel campionato di Eccellenza vittoria roboante del San Marzano sul campo dell’Ercolanese, risultato finale di 1-5 e leadership sempre più consolidata.

Scivolone dell’Agropoli sul campo ostico del Costa D’Amalfi, i delfini incappano in una sconfitta per 2-0 e dicono quasi addio al sogno promozione diretta in serie D.

Cade anche la Scafatese sul campo della Polisportiva Di Lioni, 3-2 il risultato finale, adesso i canarini lotteranno con l’Agropoli per il secondo posto in classifica.

Nelle zone basse della classifica spiccano le vittorie di Salernum Baronissi e Castel San Giorgio, rispettivamente contro Virtus Avellino e Montemiletto.

Risultati Eccellenza girone B

Solofra 1 – Sant’Agnello 0

Costa d’Amalfi 2 – Agropoli 0

Ercolanese 1 – San Marzano 5

Giffoni Sei Casali 1 – Faiano 1

Castel San Giorgio 3 – Montemiletto 0

Baronissi 2 – Virtus Avellino 0

Vico Equense 1 – Carotenuto 2

Audax Cervinara 1 – Buccino 0

Lioni 3 – Scafatese 2

Classifica

San Marzano 60

Agropoli 47

Scafatese 47

Cervinara 41

Ercolanese 37

Solofra 33

Virtus Avellino 32

Costa d’Amalfi 29

Giffoni Sei Casali 28

Lioni 28

Salernum Baronissi 28

Castel Sna Giorgio 26

Faiano 24

Buccino 24

Montemiletto 23

Carotenuto 22

Vico Equense 21

Sant’Agnello 13

Il campionato di Promozione

La Calpazio infila la quinta vittoria consecutiva sul campo del Nocera Superiore con il risultato di 2-3; tre punti che rilanciano la compagine capaccese all’inseguimento della vetta.

Il Sapri viene sconfitto dalla Sanseverinese per 3-0, nonostante l’avvicendamento in panchina i risultati non sembrano arrivare.

Altra sconfitta anche per l’Herajon. La squadra di mister Pasquale Santosuosso viene superata in casa dalla Sanseverinese per 1-2, complicando ancora di più il discorso salvezza.

La Poseidon non riesce ad abbandonare l’ultima posizione in classifica, dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Sant’Egidio.

In vetta pareggia il Victoria Marra per 0-0 contro l’Atletico Faiano, accorcia in classifica la Pro Sangiorgese che supera di misura il Real Palomonte per 1-0.

I Risultati

Centro Storico 3 – Potecagnano 2

Nocera 2 – Calpazio 3

Sanseverinese 3 – Sapri 0

Sant’Egidio 1 – Poseidon 0

Faiano 0 – Victoria Marra 0

Herajon 1 – Sarnese 2

Sangiorgese 1 – Real Palomonte 0

Temeraria 0 – San Gregorio 2

Classifica

Victoria Marra 42

Sangiorgese 40

Calpazio 36

San Gregorio 36

Centro Storico 34

Sporting Pontecagnano 30

Faiano 25

Temeraria 25

Sant’Egidio 23

Sarnese 22

Sanseverinese 21

Real Palomonte 19

Sapri 16

Nocera 16

Herajon 15

Poseidon 13

Prima Categoria

La Battipagliese supera per 2-0 il San Marco e si porta a meno due dalla capolista Campagna, quest’ultima esce sconfitta dalla trasferta di Macchia con il risultato di 3-2.

Accorcia in zona play-off l’Atletico Pisciotta, dopo aver travolto 5-1 il Rovella. Il Real Vatolla esce sconfitto dalla trasferta di Bellizzi per 2-1, ma resta invariata la posizione in classifica con le inseguitrici che accorciano in zona play off.

Il Faraone esce sconfitto dal campo dell’Atletico Battipaglia per 3-1, rallentando la propria rincorsa alla zona play off. Sospesa per momenti di tensione sugli spalti la gara tra Ascea e Olympica Cilento.

Risultati

Pisciotta 5 – Rovella 1

Macchia 3 – Campagna 2

Pro Colliano 1 – Olevanese 1

San Marco 0 – Battipagliese 2

Bellizzi 2 – Real Vatolla 1

Ascea – Olympica Cilento (sospesa)

Atletico Battipaglia 3 – Faraone 1

Classifica

Campagna 49

Battipagliaese 38

San Marco 33

Real Bellizzi 33

Real Vatolla 30

Atletico Pisciotta 30

Macchia 28

Faraone 27

Battipaglia 25

Olympica Cilento 14

Olevanese 14

Ascea 13

Rovella 5

Pro Colliano 4