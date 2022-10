Pasquale Santosuosso: il tecnico ex Agropoli nuovo allenatore dell’Herajon

Nelle ore scorse l’Herajon ha reso noto di aver affidato la propria panchina a Pasquale Santosuosso. La formazione capaccese, che milita nel girone D di Promozione, dopo la sfida con il Palomonte di sabato scorso ha interrotto il suo rapporto con il tecnico Dario Petraglia. Questa la nota del club capeggiato dal patron Gaetano Tolomeo

Pasquale Santosuosso nuovo allenatore dell’Herajon

La Società comunica di aver affidato la guida tecnica a Pasquale Santosuosso, l‘allenatore più vincente in Campania che ha allenato con successo anche tra i Professionisti. Ha allenato tra le altre Agropoli, Avellino, Battipagliese, Mestre, Nocerina, Paganese, Turris e Albanova. La presentazione Ufficiale del Tecnico di Agropoli Martedi, subito dopo guiderà il primo allenamento allenamenti al M. Vecchio. L’accordo raggiunto, nella serata di oggi, con il Presidente Gaetano Tolomeo.

Al neo Mister gli auguri di buon lavoro da parte della Società.

Il saluto della società a Dario Petraglia

Il Calcio è così, dispiace sempre quando un allenatore va via, purtroppo i risultati determinano tutto. Voglio ringraziare e salutare a nome di tutta la Società G. S. Herajon 1956 Mister Dario Petraglia e i suoi collaboratori Marco Amitrano e Carmine Adinolfi per tutto quello che hanno dato alla nostra Società fino a sabato. Dispiace per le dimissioni, ma purtroppo si va avanti, auguro a loro un futuro roseo e una pronta ripartenza. Grazie ancora di cuore, sempre grati di aver difeso e lavorato per i nostri colori.