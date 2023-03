Calcio dilettanti: ecco cosa è successo questo weekend

Il San Marzano guadagna la promozione in serie D, dopo aver dominato in lungo e in largo questo campionato, straripante anche nell’ultima partita vinta per 14-0 contro la

Virtus Avellino, complimenti alla squadra di Mister Fabiano.

Eccellenza, il punto

Dietro è lotta a due tra Agropoli e Scafatese per il secondo posto. I delfini non vanno oltre il pari 2-2 contro il Carotenuto, mentre i canarini superano nel finale il Sant’Agnello nel finale per 1-2; ora il distacco tra le due compagini è di solo un punto.

In coda alla classifica ottime vittorie dei Lions di Montemiletto e del San Giorgio, a quattro giornate dalla fine la lotta alla salvezza diventa sempre più affascinante.

Promozione: il punto sul torneo

Continua la striscia di risultati utili consecutivi della Calpazio, che liquida con uno straripante 6-0 il Real Palomonte e mantiene invariate le distanze dalla vetta.

Non perdono colpi le due capiliste Victoria Marra e Pro Sangiorgese, superando di misura, i rispettivi avversari Atletico San Giorgio e Sant’Egidio, in coda alla classifica il Sapri torna a fare punti, pareggiando per 2-2 contro lo Sporting Pontecagnano, un punto che smuove leggermente la propria classifica.

Continua a non vincere la Poseidon, bloccata in casa sull’1-1 dalla Sarnese.

Sconfitta infine per l’Herajon per 2-0 sul campo della Sanseverinese.

Quattro giornate al termine del campionato; tutti i vedetti sono ancora da stabilire.

Prima Categoria

Il San Marco nello scontro diretto con il Real Bellizzi impatta per 0-0, un punto che permette alla compagine Agropolese di aggiudicarsi i play-off con due giornate d’anticipo.

Nel derby cilentano tra Real Vatolla e Faraone, ha la meglio quest’ultima con il risultato di 0-2, allungando in classifica proprio sul Vatolla e provando a raggiungere l’ultima posizione utile per i play-off, occupata a sua volta dall’Atletico Pisciotta che supera agevolmente per 3-0 il Pro Colliano.

In vetta pareggio per la Battipagliese sul campo del Macchia per 0-0, mentre il Campagna con il successo per 3-0 sul Rovella mette una seria ipoteca sulla vittoria del campionato.