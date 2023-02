Calcio dilettanti, ecco cosa è successo nel weekend

Altra vittoria dilagante del San Marzano nel campionato di Eccellenza girone B. I rossoblù vincono sul campo del Salernum Baronissi, risultato finale di 5-0. Con questi tre punti la squadra di mister Fabiano continua inesorabile la propria marcia verso il salto di categoria.

L’Agropoli riagguanta il pari a Cervinara, dopo essere stata in svantaggio di due reti, termina 2-2 l’incontro con la squadra dei delfini che viene scavalcata in classifica dalla Scafatese. Proprio quest’ultima supera per 2-1 il Carotenuto e si porta un punto sopra l’Agropoli; la lotta per il secondo posto si fa sempre più avvincente.

In coda alla classifica ottimi successi per Buccino e San Giorgio, rispettivamente ai danni di Vico Equense e Faiano, la lotta alla salvezza resterà viva fino alla fine.

Eccellenza, risultati

Solofra 2 – Giffoni Sei Casali 1

Costa d’Amalfi 1 – Lions Montemiletto 1

Castel San Giorgio 3 – Faiano 1

Salernum Baronissi 0 – San Marzano 5

Vico Equense 0 – Buccino 1

Audax Cervinara 2 – Agropoli 2

Ercolanese 1 – Sant’Agnello 3

Lioni 3 – Virtus Avellino 0

Scafatese 2 – Carotenuto 2

Classifica

San Marzano 66

Scafatese 53

Agropoli 52

Cervinara 42

Solofra 39

Ercolanese 38

Virtus Avellino 32

Giffoni Sei Casali 32

Lioni 31

Costa d’Amalfi 31

Castel San Giorgio 30

Salernum Baronissi 29

Buccino 28

Carotenuto 25

Lions Montemiletto 24

Vico Equense 24

Faiano 24

Sant’Agnello 17

Il campionato di Promozione

Prima sconfitta per la Calpazio targata De Cesare, sul campo della seconda della classe Pro Sangiorgese. Termina 2-0 l’incontro per i padroni di casa che allungano proprio sulla squadra di Capaccio.

Il Victoria Marra torna alla vittoria sul campo della Sanseverinese per 1-3 e mantiene la prima posizione in classifica.

Pareggiano entrambe per 1-1, sia la Poseidon che l’Herajon, rispettivamente la prima sul campo della Temeraria, mentre la seconda in casa contro l’Atletico San Giorgio. Un punto che fondamentalmente non smuove di molto la classifica, ma costringe entrambi le compagini capaccesi a lottare fino alla fine per la salvezza.

Altra sconfitta per il Sapri sul campo del Nocera Inferiore, risultato finale di 2-0, con questo risultato il Sapri complica ulteriormente la propria classifica, per salvarsi adesso servono punti.

Risultati

Centro Storico 1 – Real Palomonte 0

Herajon 1 – Atletico San Gregorio 1

Nocera 2 – Sapri 0

Sporting Pontecagnano 2 – Sarnese 1

Temeraria San Mango 1 – Poseidon 1

Pro Sangiorgese 2 – Colpazio 0

Sanseverinese 1 – Victoria Marra 3

Sant’Egidio 1 – Atletico Faiano 1

Classifica

Victoria Marra 45

Pro Sangiorgese 43

Centro Storico Salerno 40

Atletico San Gregorio 40

Calpazio 39

Sporting Pontecagnano 36

Atletico Faiano 27

Sant’Egidio 27

Temeraria 26

Sarnese 22

Sanseverinese 22

Nocera 22

Real Palomonte 20

Herajon 17

Sapri 16

Poseidon 14

Prima Categoria

Nella diciannovesima giornata del campionato di Prima Categoria Girone H succede di tutto in vetta alla classifica. Partiamo dalle prima della classe, sconfitta per il Citta di Campagna sul campo del Real Bellizzi con il risultato di 1-0.

Non ne approfitta la Battipagliese che capitola in casa contro il Faraone per 0-3 e rimane seconda in classifica. Accorcia invece il San Marco Agropoli, tornando alla vittoria per 4-0 in casa contro l’Olevanese, tre punti importanti per rilanciarsi in classifica, alla ricerca anche di una possibile promozione diretta.

Inarrestabile l’Atletico Pisciotta che supera negli ultimi minuti il Real Vatolla per 2-1 e rientra prepotentemente nella zona play off, con vista anche sulle prime della classe.

Nelle zone basse della classifica, ottima vittoria dell’Ascea sul Macchia, risultato finale di 2-1 e distacco che aumenta nei confronti delle ultime della classe.

Risultati

Atletico Pisciotta 2 – Real Vatolla 1

Pro Colliano 1 – Olympica Cilento 5

San Marco 4 – Olevanese 0

Real Bellizzi 1 – Campagna 0

Battipagliese 0 – Faraone 3

Ascea 2 – Macchia 1

Atletico Battipaglia 3 – Rovella 0

Classifica

Campagna 41

Battipagliese 39

Real Bellizzi 39

San Marco 37

Atletico Pisciotta 36

Real Vatolla 33

Faraone 31

Atletico Battipaglia 29

Macchia 28

Olympica Cilento 20

Ascea 16

Olevanese 15

Rovella 6

Pro Colliano 5