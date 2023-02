Calcio dilettanti: ecco cosa è successo nel weekend

San Marzano inarrestabile, l’Agropoli e la Scafatese continuano la lotta per il secondo posto.

Nella ventisettesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B in vetta la situazione non cambia, il San Marzano travolge la Polisportiva Lioni per 0-4 e continua la sua scalata verso la promozione in serie D.

Dietro è bagarre tra Agropoli e Scafatese per il secondo posto, i delfini ritrovano la vittoria dopo quattro turni, superando di misura per 0-1 il Vico Equense; vince anche la Scafatese con un risultato più rotondo, infatti si impone per 2-0 ai danni del Buccino Volcei, ora entrambe le squadre sono appaiate a quota cinquantasei punti in classifica al secondo posto.

Infondo alla classifica spiccano le vittorie di Salernum Baronissi Lions Montemiletto e Carotenuto, la lotta alla salvezza è sempre aperta a nuovi scenari.

Promozione: i risultati del weekend

Nella ventitreesima giornata del Campionato di Promozione Girone D nelle zone alte della classifica cambiano le posizioni dopo gli ultimi risultati.

La Calpazio continua a vincere, superando il

Centro Storico per 0-3, adesso la squadra di mister De Cesare accorcia a meno due punti dalla vetta della classifica.

Rallenta il Victoria Marra, impattando per 0-0 contro il Sant’Egidio, venendo raggiunto dalla Pro Sangiorgese che supera per 2-0 il Sapri.

Infondo alla classifica termina 1-1 il derby tra Herajon e Poseidon, un punto che non serve a nessuna delle due squadre ai fini della classifica.

Prima Categoria

Nella ventunesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone H in testa vincono tutte, tra le inseguitrici rallenta solo il Pisciotta.

La Battipagliese travolge 6-0 il Rovella e continua a mantenere la vetta della classifica in coabitazione con Campagna e Real Bellizzi.

Il Campagna supera agevolmente l’Ascea per 1-4, mentre il Real Bellizzi vince di misura una gara difficile sul campo dell’Atletico Pisciotta per 1-2.

Il San Marco continua ad inseguire a meno due punti, dopo la buona vittoria in casa contro l’Olympica Cilento.

Bene anche il Real Vatolla nella delicata trasferta sul campo dell’Atletico Battipaglia, risultato finale di 1-2.

Infine il Faraone demolisce l’Olevanese con un netto 7-1, provando ad accorciare sulla zona play off.