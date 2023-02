Calcio dilettanti: ecco cosa è successo nel weekend

Nella ventiseiesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B succede di tutto in vetta alla classifica. Il San Marzano supera per 2-0 il Vico Equense e conquista altri tre punti che lo proiettano virtualmente già in serie D anche perché alle sue spalle non ci sono avversarie capaci di tenere il passo.

Calcio, Eccellenza

L’Agropoli impatta 0-0 in casa contro il Salernum Baronissi e appaia in classifica la Scafatese. Proprio quest’ultima sconfitta sul campo della Virtus Avellino per 3-2. Infondo alla classifica successo a sorpresa del Sant’Agnello sul Cervinara per 2-1, mentre pareggiano 0-0 Buccino e Polisportiva Lioni.

La classifica: San Marzano 69, Scafatese 53, Agropoli 53, Audax Cervinara 42, Solofra 42

Ercolanese 41, Avellino 35, Costa d’Amalfi 34, Giffoni Sei Casali 32, Lioni 32, Baronissi 30, Castel San Giorgio 30, Buccino 29, Carotenuto 26, Faiano 25, Montemiletto 24, Vico Equense 24, Sant’Agnello 20.

Promozione

Nella Ventiduesima giornata del Campionato di Promozione Girone D in vetta le prime della classe rallentano, ne approfitta la Calpazio travolgendo l’Herajon nel derby, con un netto 7-1. La squadra di mister De Cesare, dopo il ko di settimana scorsa, riprende l’inseguimento alla vetta della classifica, aiutata anche dalla Poseidon che impone il pari alla Pro Sangiorgese, partita terminata per 1-1, un punto che non smuove di molto la classifica, ma sicuramente può fare morale.

Il Victoria Marra pareggia per 0-0 contro la Sarnese e mantiene invariate le distanze dalla seconda in classifica.

Infine il Sapri torna alla vittoria dopo dieci giornate superando per 3-2 la Temeraria San Mango, tre punti che rilanciano le ambizioni salvezza della squadra bianco azzurra.

La classifica: Victoria Marra 46, Pro Sangiorgese 44, Atletico San Gregorio 43, Calpazio 42, Centro Storico 40, Sporting Pontecagnano 36, Atletico Faiano 27, Sant’Egidio 27, Temeraria 26, Sanseverinese 25, Nocera 25, Sarnese 23, Palomonte 23, Sapri 19, Herajon 17, Poseidon 15.

Prima Categoria

Cambiano le posizioni ai vertici della classifica nella ventesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone H, ora ci sono tre squadre appaiate a quota 42 punti.

Il Vatolla supera agevolmente il Pro Colliano con un secco 5-1 e guadagna altri tre punti per mantenere la scia delle prime della classe; anche il San Marco ha vita facile sul campo del Rovella con un netto 4-0, ora la vetta dista solo due punti.

Il Pisciotta è inarrestabile, altra vittoria sul campo ostico del Macchia per 0-1, vittoria importante per continuare a sperare nel sogno promozione diretta.

Il Farone impone il pari alla capolista Campagna, risultato finale 1-1, ne approfittano Battipagliese e Real Bellizzi, che vincendo appaiano in classifica il Campgna a quota 42 punti.

La lotta alla promozione diretta diventa sempre più avvincente.

Classifica: Battipagliese 42, Bellizzi 42, Campagna 42, San Marco 40, Pisciotta 39, Vatolla 36, Faraone 32, Battipaglia 30, Macchia 28, Olympica Cilento 21, Ascea 16, Olevanese 15, Rovella 6, Pro Colliano.