Calcio dilettanti: ecco cosa è accaduto nell’ultimo weeken

Nel campionato di Eccellenza il San Marzano pareggia per 1-1 sul campo del Carotenuto e rimanda la festa per la promozione in serie D alla prossima giornata. Nel duello per il secondo posto tra Scafatese e Agropoli, ha la meglio la squadra ospite grazie ad una doppietta di Natiello, adesso i delfini agguantano la seconda posizione in classifica in solitaria.

Nelle zone basse della classifica ottimi successi per i Lions Montemiletto e il Salernum Baronissi, rispettivamente sul campo del Vico Equense la prima, mentre la seconda sul proprio terreno di gioco, sul Giffoni Sei Casali.

Campionato che resta avvincente per la lotta alla salvezza e alla seconda posizione in classifica.

Il campionato di Promozione

Nella venticinquesima giornata del Campionato di Promozione Girone D, la Calpazio continua la sua striscia di risultati utili consecutivi, superando in trasferta la Sarnese per 1-3, e prosegue l’inseguimento al duo di testa che tiene il passo.

Nelle zone basse della classifica, seconda vittoria di fila per l’Herajon, i giallo verdi superano di misura per 1-0 l’Atletico Faiano e accorciano in classifica sulla zona salvezza. Grande vittoria del Sapri sul campo del Centro Storico Salerno, con un pirotecnico 3-5, i ragazzi di mister Liguori continuano a mantenere vive le speranze salvezza.

La Poseidon non va oltre il pari sul campo dello Sporting Pontecagnano, risultato finale di 2-2, adesso le possibilità di salvezza restano davvero basse.

Prima Categoria

Il San Marco con un pirotecnico 5-3, supera al “Torre” il Macchia, continuando la propria rincorsa al vertice della classifica.

Nello big match tra Atletico Pisciotta e Campagna, ha la meglio la squadra ospite, superando i neroverdi per 1-3, con i tre punti conquistati sul difficile campo del Pisciotta, il Campagna mantiene la prima posizione in classifica.

Il Real Vatolla ferma la Battipagliese sull’1-1, i cilentani agguantano il pareggio nei minuti di recupero e rallentano i sogni di promozione diretta delle zebrette.

Il Faraone travolge per 3-0 l’Olympica Cilento e accorcia sull’Atletico Pisciotta per raggiungere l’ultimo posto disponile per i play-off.