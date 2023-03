Agropoli: Natiello stende la Scafatese.

Una rete per tempo, nel turno odierno del torneo di Eccellenza, regala la vittoria in trasferta all’Us Agropoli sul campo della Scafatese.

Dopo una fase di studio il primo goal del match arriva sul culmine della prima frazione di gara, Natiello con una tiro cross dalla destra sorprende l’estremo difensore avversario portando in vantaggio l’Agropoli.

Nel corso della ripresa, per l’incrocio valido per il turno numero 29 del girone B del massimo campionato regionale, la Scafatese resta anche in dieci uomini. I delfini ne approfittano mettendo a segno lo 0-2 su calcio di rigore, implacabile Natiello che sigla la sua doppietta personale e regala tre punti fondamentali ai fini della classifica per l’Agropoli. Infatti adesso la squadra di Mister Turco raggiunge il secondo posto in solitaria in classifica con 64 lunghezze a – 6 dal San Marzano capolista e a +3 proprio sulla Scafatese terza. Nel prossimo turno i cilentani riceveranno il Carotenuto, formazione che lotta per la permanenza nella categoria.