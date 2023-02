Calcio dilettanti: ecco cosa è accaduto nel weekend

Nel campionato di Eccellenza girone B il San Marzano non perde un colpo, sesta vittoria consecutiva e primato sempre più consolidato. La squadra rossoblu supera agevolmente l’Audax Cervinara con un secco 4-0 e continua la sua marcia trionfante verso la serie D.

L’Agropoli rallenta pareggiando per 1-1 in casa contro l’Ercolanese, adesso il distacco dalla terza in classifica è di solo un punto.

La Scafatese vince sul campo del Faiano per 1-2 e insegue la seconda posizione in classifica.

In fondo alla classifica importanti successi di Vico Equense e Carotenuto, la lotta salvezza si fa sempre più interessante.

Eccellenza girone B, i risultati

Buccino 1 – Salernum 1

Sant’Agnello 1 – Costa d’Amalfi 1

Lion 0 – Solofra 4

Virtus Avellino 0 – Vico Equense 1

San Marzano 4 – Cervinara 0

Agropoli 1 – Ercolanese 1

Carotenuto 2 – Lioni 0

Giffoni Sei Casali 1 – Castel San Giorgio 1

Faiano 1 – Scafatese 2

Classifica

San Marzano 63

Agropoli 51

Scafatese 50

Cervinara 41

Ercolanese 38

Solofra 36

Virtus Avellino 32

Costa d’Amalfi 30

Salernum Baronissi 29

Lioni 28

Castel San Giorgio 27

Buccino 25

Carotenuto 25

Vico Equense 24

Faiano 24

Lions 23

Sant’Agnello 14

Promozione, il punto

Continua nel torneo di Promozione la striscia di vittorie consecutive della Calpazio. Dopo il successo per 4-0 sulla Temeraria San Mango, la squadra di mister De Cesare si porta a meno tre punti dalla vetta.

Pareggio per l’Herajon sul campo del Real Palomonte, partita terminata 2-2. Un punto che smuove leggermente la classifica, ma non allontana la squadra di mister Santosuosso dalla zona calda della classifica.

Altra sconfitta per la Poseidon, superata di misura per 0-1 dal Nocera Superiore, ora le possibilità di salvezza diminuiscono sempre di più.

Perde ancora anche il Sapri, superato sul proprio terreno di gioco dal Sant’Egidio con il risultato di 0-1, la classifica adesso si fa sempre più difficile.

In vetta sconfitte per Victoria Marra e Pro Sangiorgese, ora il campionato è più che riaperto.

Risultati

Atletico San Gregorio 3 – Pro Sangiorgese 1

Calpazio 4 – Temerario 0

Sarnese 0 – Centro Storico Salerno 1

Real Palomonte 2 – Herajon 2

Victoria Marra 0 – Sporting Pontecagnano 1

Poseidon 0 – Nocera 1

Atletico Faiano 3 – Sanseverinese 3

Sapri 0 – Sant’Egidio 1

Classifica

Victoria Marra 42

Pro Sangiorgese 40

Calpazio 39

Atletico San Gregorio 39

Centro Storico Salerno 37

Pontecagnano 33

Atletico Faiano 26

Sant’Egidio 26

Temeraria 25

Sarnese 22

Real Palomonte 20

Nocera 19

Herajon 16

Sapri 16

Poseidon 13

Prima Categoria

In Prima Categoria vittoria a valanga del Real Vatolla sull’Ascea, risultato finale di 6-2, vittoria che rilancia prepotentemente la squadra di mister Voza in zona play-off.

Pareggio esterno per il San Marco sul campo ostico del Faraone, risultato finale di 2-2, un punto che mantiene aperte le ambizioni play-off della squadra di Agropoli.

Quinta vittoria consecutiva dell’Atletico Pisciotta in trasferta sul campo dell’Olympica Cilento, risultato finale di 1-2: continua l’inseguimento alla zona play off.

Termina in parità lo scontro al vertice tra Campagna e Battipagliese, risultato finale di 1-1 e distanze invariate tra le due contendenti al titolo.

Risultati

Faraone 2 – San Marco 2

Macchia 0 – Bellizzi 1

Olevanese 1 – Atletico Battipaglia 1

Real Vatolla 6 – Ascea 2

Campagna 1 – Battipagliese 1

Olympica Cilento 1 – Pisciotta 2

Rovella 0 – Pro Colliano 0

Classifica

Campagna 41

Battipagliese 39

Real Bellizzi 36

San Marco Agropoli 34

Real Vatolla 33

Atletico Pisciotta 33

Faraone 28

Macchia 28

Atletico Battipaglia 26

Olevanese 15

Olympica Cilento 14

Ascea 13

Rovella 6

Pro Colliano 5