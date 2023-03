Calcio, Agropoli vittoria in rimonta, Calpazio inarrestabile. Campagna promossa

Nella trentunesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, il San Marzano continua ad inanellare risultati utili consecutivi, superando per 0-2 il Buccino e stabilendo nuovi record; l’Agropoli in rimonta supera la Virtus Avellino per 1-2 e continua a mantenere un punto di vantaggio sulla Scafatese, quest’ultima uscita vincitrice di misura contro i Lions Montemiletto per 1-0.

In coda alla classifica torna a vincere il Faiano, superando per 1-2 l’Ercolanese; altre vittoria importante quella del Carotenuto per 2-1 sul Sant’Agnello. Rimangono accese le lotte sia per il secondo posto che per la salvezza.

Promozione: il punto sull’ultimo turno

A tre giornate dal termina del Campionato di Promozione Girone D, la Calpazio continua a vincere ed inseguire il sogno promozione. La formazione di De Cesare supera per 1-3 l’Atletico San Gregorio, nel big match e mantiene la scia della vetta.

Ritrova il successo la Poseidon dopo 15 giornate, battendo per 0-4 il Real Palomonte. Con questi tre punti guadagnati la squadra di Capaccio abbandona per la prima volta nell’arco della stagione l’ultima posizione in classifica.

Escono sconfitte invece Herajon e Sapri, rispettivamente contro Sant’Egidio e Sarnese.

La lotta alla salvezza è sempre più avvincente.

Prima Categoria: cosa è accaduto

Nella penultima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone H, arriva il primo verdetto, la vittoria del campionato e relativa promozione del Campagna, dopo l’8-2 rifilato al Pro Colliano, la compagine del Campagna guadagna l’aritmetica Promozione.

Il San Marco travolge per 7-1 l’Ascea e guadagna la terza posizione in classifica, sempre in zona play-off importante vittoria del Faraone 4-1 sul Macchia, con i tre punti conquistati il Faraone consolida la propria posizione nei play-off.

Sconfitta pesante per l’Atletico Pisciotta sul campo dell’Atletico Battipaglia, risultato finale 4-0, i nero verdi si giocheranno il tutto per tutto nell’ultima giornata, per entrare nei play-off, sperando anche in un risultato negativo del Faraone.

Pareggio esterno per il Real Vatolla, 2-2 sul campo dell’Olevanese, punto inutile ai fini della classifica.