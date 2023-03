Eccellenza: l’Agropoli espugna il campo della Virtus Avellino

L’Agropoli torna alla vittoria dopo lo stop interno della scorsa settimana. Succede tutto nel secondo tempo, prima la rete del vantaggio della Virtus Avellino, poi nel giro di 5’ minuti Maiese e Abayian regalano il successo ai delfini.

La Partita

Il primo tempo è di pura sofferenza per l’Agropoli, infatti la Virtus Avellino impone fin dall’inizio il proprio gioco e all’8’ arriva la prima grande occasione da goal, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Rispoli anticipa tutti ma colpisce la traversa; l’Agropoli non riesce a reagire e ancora la squadra di casa prova a trovare la rete del vantaggio, al 26’ ancora Rispoli, solo davanti a Gesualdi, si fa ipnotizzare dall’estremo difensore agropolese e non riesce a siglare la rete del vantaggio, l’ultima occasione per gli irpini arriva al 30’ quando Alleruzzo non riesce a depositare in rete da pochi passi.

Termina così la prima frazione, con l’Agropoli in netta difficoltà e la Virtus Avellino padrona del gioco.

Nella ripresa il copione all’inizio non cambia, infatti al 55’, dopo svariati tentativi, la Virtus passa in vantaggio con la rete di Rispoli, ben imbeccato da Modano.

Dopo la rete del vantaggio, la Virtus continua a rendersi pericolosa e potrebbe trovare il goal del raddoppio in due occasioni, prima al 63’ e poi al 73’, sempre con il solito Rispoli, ma prima la mira non è precisa, poi nella seconda Gesualdi si fa trovare ancora pronto.

Nel momento di massima spinta della Virtus Avellino alla ricerca del raddoppio arriva la rete del pareggio dell’Agropoli, al 73’ con Maiese, abile a calciare dalla distanza (complice anche l’insicurezza del portiere ospite) e siglare il goal che rimette in parità il match.

L’Agropoli nel giro di 5’ ribalta la situazione, sugli sviluppi di corner al 78’ Abayian è il più lesto ad arrivare su un pallone vagante e depositare in rete il goal del vantaggio per i delfini.

All’81 Infimo ha l’occasione per chiudere l’incontro, ma spreca tutto tirando addosso al portiere; nel finale due brividi per la difesa agropolese, prima all’87 sul tiro di Modano che sfila di poco sul fondo, poi al 93’ quando Alleruzzo si vede annullare un goal per posizione irregolare.

Termina così l’incontro con il risultato di 1-2 per l’Us Agropoli, che guadagna tre punti fondamentali per consolidare il secondo posto.