Calcio a 5, la Feldi Eboli vittoriosa in Champions League

Al Palasele per la UEFA Futsal Champions League la Feldi Eboli di Salvo Samperi conquista una vittoria di misura gli slovacchi del Futsal Klub Lucenec per 1-0. Un punteggio che non rispecchia le tante occasioni create dai rossoblù ma che in sostanza regala il bottino pieno nella prima uscita europea.

La gara

La voglia di Champions era tanta, quella voglia messa in campo anche dalle volpi rossoblù con Liberti il primo a rendersi pericoloso nei minuti iniziali creando i maggiori pericoli. Ma, a sbloccare la gara, ci pensa il solito Fabricio Calderolli che si libera di un avversario e conclude in modo chirurgico.

Gli slovacchi provano subito a giocarsi il portiere di movimento con Kusnir che avanza praticamente nella metà campo rivale ma senza esiti. La gara viaggia su un equilibrio costante nel punteggio ma è il Città di Eboli a creare una valanga di occasioni neutralizzate sempre dal grande lavoro di Kusnir.

Alexander Moreno prova a caricarsi sulle spalle i suoi nella ripresa e Belanik centra il palo. Solo un piccolo spavento per le volpi che ricominciano a macinare gioco guidate da uno straordinario Calderolli, protagonista anche di importanti recuperi difensivi. Gli avversari schierano il gigante Ostrak come portiere di movimento ma è Patias ad avere le occasioni migliori per chiudere il match non riuscendo però a centrare lo specchio della porta e, quando lo fa, trova sempre l’opposizione del portiere avversario. Nel finale il secondo palo di Belanik che grazia le volpi. Finisce 1-0, questa sera in programma la seconda gara del girone, contro i greci del Doukas sconfitti per 5-2 nella partita inaugurale contro i bielorussi dello Stalitsa Minsk.

“Vincere in Europa non è mai scontanto, per questo la vittoria è fondamentale – racconta Salvo Samperi al termine del match -. Ce l’hanno fatta sudare ma in parte la colpa è anche nostra perchè abbiamo fallito tantissime occasioni.. dobbiamo essere più cinici sotto porta se vogliamo portare a casa questa qualificazione”, chiosa il mister rossoblù.