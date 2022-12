La Feldi Eboli chiude l’anno battendo i campioni d’Italia della Italservice Pesaro

Si chiude bene il 2022 della Feldi Eboli. Le volpi vincono al Palasele contro i campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro per 4-1. Dal Cin, Venancio, Caponigro, Calderolli, Braga il quintetto delle volpi. Putano, Tonidandel, Fortini, De Oliveira, Schiochet, le scelte di Colini.

Feldi Eboli – Italservice Pesaro: il primo tempo

Inizio equilibrato, poi Pesaro fa sentire la sua forza e passa in vantaggio con De Oliveira che gonfia la rete su tocco del compagno batte Dalcin. La Feldi non demorde e trova il pari con un penalty di Venancio che non sbaglia. Passano tre minuti e i rossoblù si portano in vantaggio con Lucas Braga che sotto porta buca Putano e fa 2-1. È una bolgia il PalaSele e la formazione di casa trova anche la rete del 3-1, ancora con Venancio. Si va così all’intervallo.

La seconda frazione di gioco

Nella ripresa mister Colini decide di schierare sin da subito il portiere movimento, con il pressing dei marchigiani che dura ben 8 minuti ma senza sortire effetto se non una traversa colpita da De Oliveira. È un assolo ma a 2 minuti dalla fine Calderolli recupera palla, si lancia in avanti e serve Luizinho che a porta sguarnita fa 4-1. Questo il punteggio finale.

Le volpi della Feldi Eboli chiudono così il 2022 con due vittorie di fila.