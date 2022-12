Calcio a 5, la Feldi Eboli torna al successo dopo 4 sconfitte consecutive

La Feldi Eboli torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Finisce 1 a 5 la gara di Pistoia. Le volpi chiudono la settimana diNatale con una vittoria. Weber, Berti, Bebetinho, Guina, Miani le scelte del mister pistoiese Fratini. Pasculli, Vavà, Caponigro, Braga, Luizinho, gli uomini di Samperi.

Feldi Eboli – Pistoia: il primo tempo del match

La gara si mette subito in discesa per la Feldi Eboli, in vantaggio con Vincenzo Caponigro. Il prodotto della cantera rossoblù. Pochi minuti e Guilhermao sigla il raddoppio, raccogliendo una respinta corta del portiere e depositando in rete. Gli avversari provano a reagire ma le sortite offensive dei padroni di casa non portano a conclusioni pericolose. La Feldi ne approfitta e si porta sullo 0-3 a metà primo tempo Baroni. Sarà questo il risultato con cui si va negli spogliatoi.

La ripresa

Il secondo tempo si avvia con un Pistoia arrembante, ma è ancora la Feldi a trova il gol, stavolta con capitan Luizinho con uno schema su calcio di punizione. La gara sembra finita anzitempo, quando a 7 minuti dalla fine i padroni di casa trovano il gol della bandiera con Ugas. Il PalaCarrara si rianima ma arriva la rete del 1-5 di Luizinho.

Il commento di mister

“Non è stata una partita semplice ma siamo stati bravi a indirizzarla, complimenti ai ragazzi che in un periodo difficile hanno gestito la gara alla grande. Ci eravamo detti di essere attenti dietro e andare forte sulle seconde palle, lo abbiamo fatto bene e abbiamo portato a casa la vittoria. La Champions ci ha tolto tante energie ma ora possiamo recuperare con calma e scalare di nuovo la classifica”. Così coach Samperi.

Prossimo e ultimo appuntamento del 2022 in programma il 28 dicembre. Al Palasele di Eboli si chiuderà alla grande, con le volpi che ospiteranno i campioni d’Italia dell’ItalService Pesaro per la prima volta dopo la sconfitta in finale Scudetto dello scorso anno.