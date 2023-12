Calcio a 5: la Feldi Eboli perde il derby con Napoli, pari in trasferta per lo Sporting Sala Consilina

La partita tra Feldi Eboli e Napoli Futsal si è conclusa con la vittoria del Napoli per 3-2. Entrambe le squadre hanno mostrato un’ottima qualità di gioco e uno spettacolo avvincente. La gara è stata caratterizzata da una fase iniziale tattica, seguita da diverse azioni spettacolari e gol da entrambe le squadre.

Primo Tempo

Nel primo tempo, la partita è stata dominata da un ritmo lento, con entrambe le squadre che si sono studiate a vicenda. Il gol di Braga ha portato in vantaggio il Feldi Eboli, che ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0.

Secondo Tempo

Nel secondo tempo, il Napoli ha cercato il pareggio segnando con Salas e Barruto. Dopo il momentaneo pari di Liberti ha completato una rimonta spettacolare, portandosi in vantaggio per 3-2 dopo 30 secondi grazie a Mancuso. Il match è stato caratterizzato da diverse azioni spettacolari e gol da entrambe le squadre, con il Napoli che alla fine ha ottenuto la vittoria.

La partita è stata estremamente emozionante e entrambe le squadre hanno dimostrato un’ottima prestazione. Nonostante la sconfitta, la Feldi Eboli ha mostrato un gioco di alto livello e ha avuto diverse occasioni per segnare. La prossima partita contro l’Olimpia Verona rappresenta un’importante opportunità per la squadra di riscattarsi e ottenere una vittoria fondamentale.

Pari per lo Sporting Sala Consilina

Non basta una grande rimonta invece allo Sporting Futsal Sala Consilina per avere la meglio sui padroni di casa del Ciampino Futsal. Finisce 3 a 3.

I padroni di casa sono subito pericolosi con i tentativi di Petrov e del capitano Pina, tra i protagonisti della gara. Il gol che porta avanti il Ciampino però, lo segna Ferretti con un rasoterra da fuori area che non lascia scampo a Fiuza.

Pochi minuti e gli aeroportuali vanno sul 2-0 grazie ad una grande giocata di Pina che salta due uomini, poi Fiuza in uscita e serve Schininà solo al centro che non deve far altro che insaccare. Grasso e Carducci provano a guidare la reazione gialloverde ma De Filippis fa buona guardia. Si va al riposo sul 2-0 ma, nella ripresa, dopo soli 2 minuti è Renzo Grasso ad accorciare le distanze, costruendosi con grinta e caparbietà il gol che riapre il match.

La riscossa dei draghi però viene subito fermata dall’onnipresente Pina che prima centra un palo e poi riporta i suoi sul doppio vantaggio siglando il 3-1, capitano e leader indiscusso dei capitolini. Mister Oliva è conscio delle difficoltà dei suoi e così gioca la carta del portiere di movimento, mossa che si rivela vincente perchè prima i salesi trovano il gol con Grasso, doppietta per lui, poi a soli 50 secondi dal termine completano la rimonta con il meritato pareggio firmato Stigliano.