Calcio a 5: Feldi Eboli travolta a Pesaro

Feldi Eboli incappa in una sonora sconfitta sul campo dei campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro La gara comincia subito in salita per i ragazzi di Samperi che vanno sotto dopo 3 minuti a causa di un autogol di Dalcin. Passano pochi minuti e Canal finalizza una grande azione corale per il 2-0 Italservice Pesaro.

La reazione della Feldi

Mister Samperi chiama un time out e la sua squadra esce rigenerata dalla strigliata del tecnico rossoblù. Le volpi spingono e la pressione mette in difficoltà il Dalcin biancorosso. La squadra riesce a riaprire il match con un calcio di rigore trasformato da Calderolli, ma Pesaro risponde subito con un gol di Murilo Schiochet.

La ripresa e la definitiva sconfitta della Feldi Eboli

In apertura di ripresa la Feldi continua con la sua pressione e riesce a segnare il secondo gol grazie a Fantecele. Ma gli uomini di Colini rispondono subito con una rete di Fortini e poi con quella di Pires. La situazione diventa difficile per la Feldi che prova a rimontare con il power play, ma sono ancora gli uomini di Colini ad andare a segno con De Oliveira e Duda Dalcin, chiudendo definitivamente la gara sul 7-2.

Le speranze per i playoff

Ora resta l’ultima giornata di regular season e la Feldi dovrà vincere e sperare nelle sconfitte di Roma e Pescara per recuperare posizioni in ottica Playoff. In caso contrario, la squadra si presenterà alle sfide ad eliminazione diretta come quarta forza e affronterà una tra L84, Came Dosson o i cugini della Sandro Abate Avellino