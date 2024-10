Calcio a 5, esordio con pari per la Salernitana

Prima uscita ufficiale, in campionato, per una buona Salernitana Femminile 1970 impegnata in trasferta contro il Lady Mondragone: finisce 1-1 un match che vede divisa equamente la posta in palio. La sfida del primo turno del girone D di Serie B, disputata al PalaSport di Mondragone, porta in dote, quindi, un punto in classifica per la formazione di capitan Lisanti e compagne. Mister Orrico si affida dal primo minuto a Fierro tra i pali con Ponticiello, Rapuano, Lisanti e Sakamoto come elementi di movimento.

Lady Mondragone-Salernitana Femminile 1970: la gara

Dopo un buon avvio di marca granata sono le padrone di casa a passare in vantaggio al 7′ con Pisani che, in ripartenza, calcia sul palo più lontano dove Fierro non può arrivare.

La Salernitana cerca subito il pari ma Sakamoto, di un nulla fuori, è Ambrosino, risposta super di Arciello, non inquadrano il bersaglio grosso. Il pareggio nell’aria arriva al 13′ quando Ponticiello taglia il campo servendo sul palo più lontano Rapuano, lesta in spaccata ad insaccare per il momento 1-1.

Dopo due giri di lancette le ospiti ci riprovano in rapida successione ma Ambrosino e Rapuano mandano sul fondo come Di Martino, sul fronte opposto, direttamente da calcio piazzato.

La ripresa

Nella ripresa primo squillo granata, al 2′, con Rapuano che trova attenta Arciello, brava a respingere di piede. La 3 granata viene fermata, al 6′, dal legno alla sinistra di Arciello mentre per il Mondragone, sessanta secondi dopo, è Di Filippo a mandare sul fondo come poco dopo Pisani, con Scialdone nel mezzo ad impegnare Arciello.

A metà frazione, in una gara vibrante, le locali ci riprovano con Pisani che calcia fuori. La Salernitana reagisce al 12′ con una bella discesa di Sakamoto murata da Arciello mentre al quarto d’ora è Fierro a dover chiudere in uscita, salvando le sue, su una fuga di Cretella. A due dal termine, invece, prima Ambrosino, il cui tiro viene respinto sulla linea, e poi Rapuano sfiorano il gol del vantaggio come D’Angelo a settanta secondi dal gong finale. Termina così 1-1.

Il tabellino

Lady Mondragone-Salernitana Femminile 1970 1-1. (1-1 p.t.)

Lady Mondragone: Arciello, D’Angelo, Di Martino, Tirozzi, Petrillo, Pragliola, Pisani, Cretella, Di Filippo, Cappabianca, Di Meo, Campoli All: Breglia

Salernitana Femminile 1970: Fierro, Rapuano, Ambrosino, Ponticiello, Scialdone, Di Giacomo, Sakamoto, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Reti Pt Pisani 7′, Rapuano 13′ Arbitri: Corrado-Maione Crono: Sorriso